Hauptverband: Alexander Biach einstimmig zum Vorsitzenden gewählt

Neuer Chef will Ausbau des Gesundheitssystems sicherstellen

Wien – Alexander Biach (43) ist am Dienstag vom Verbandsvorstand des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der stellvertretende Direktor der Wiener Wirtschaftskammer und bisherige Stellvertreter der Obfrau in der Wiener Gebietskrankenkasse tritt damit die Nachfolge der kurz nach Ostern zurückgetretenen Ulrike Rabmer-Koller an.

Biachs Stellvertreter bleiben mit Bernhard Achitz und Martin Schaffenrath unverändert.

Unmittelbar nach seiner Wahl nannte Biach in einer Aussendung als Ziel, das Vertrauen der Menschen in ihre Sozialversicherung zu erhalten und zu festigen sowie den Erhalt und den Ausbau eines langfristig leistungsfähigen, finanzierbaren und solidarischen öffentlichen Gesundheitssystems sicherzustellen.

Mit Biach bekommt der Hauptverband einen Chef, der das System der Sozialversicherungen von innen kennt und als bekennender Sozialpartner gilt. Der 43-jährige Betriebswirt war zuvor bereits fünf Jahre Wiener Landesvorsitzender der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und zuletzt Obfrau-Stellvertreter der WGKK. (APA, 9.5.2017)