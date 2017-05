Rolling Stones treten in Spielberg auf

Konzert am 16. September neben dem Red Bull Ring

Spielberg – Die Rolling Stones kommen nun doch nach Spielberg. Eigentlich war ein Konzert bereits für Juni im Gespräch, doch daraus wurde nichts. Nun ist es aber fix: Die Stones werden am 16. September neben dem Red Bull Ring ein Österreich-Konzert geben. Der Presale startet am Donnerstag, der reguläre Vorverkauf am Freitag, teilte der Veranstalter am Dienstag mit.

the rolling stones

Die "Stones – No Filter"-Europatournee wird die Band rund um Mick Jagger und Keith Richards ins Aichfeld führen, wo sie bereits 1995 am damaligen A1-Ring ein Konzert gegeben haben. Die Show in Österreich wird laut Veranstalter Ewald Tatar die einzige im südöstlichen Europa sein, weshalb auch aus Nachbarländern wie Tschechien, Slowakei und Kroatien viele Fans erwartet werden. "Wir wollen keine Rekorde brechen, wir wollen ein Konzerterlebnis für jeden bieten." Ein Stehplatz-Ticket wird knapp 100 Euro kosten.

Die Tour wird von Concerts West produziert und hat – ähnlich wie bei AC/DC im Sommer 2015 – eine "State of the Art-Bühne" im Gepäck, hieß es weiters in der Aussendung am Dienstag.

Die Europa-Tour der Stones startet am 9. September in Hamburg und führt nach einem weiteren Konzert in München nach Spielberg. Weitere Stationen sind Zürich, Lucca, Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen, Düsseldorf, Stockholm und Arnheim. Abgeschlossen wird sie mit zwei Auftritten in Paris am 19. bzw. 22. Oktober. (APA, 9.5.2017)