Herbert Grüner ist neuer Rektor der New Design University

Mit 15. Mai tritt Herbert Grüner das Amt als Rektor und Geschäftsführer der New Design University St. Pölten (NDU) an. Zuvor leitete er die Hochschule für Künste in Bremen

Die New Design University steht ab Mitte Mai unter einer neuen Führung: Herbert Grüner wird Rektor und Geschäftsführer der St. Pöltener Privatuniversität. Zuvor leitete er die Hochschule für Künste in Bremen, lehrte Wirtschaftswissenschaften an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und war an der Gründung der privaten bbw Hochschule der Wirtschaft maßgeblich beteiligt.

Seine Forschungsthemen liegen im Bereich Gründung und Management von Unternehmen in der Kreativwirtschaft. Grüner trifft damit einen wichtigen Schwerpunkt der NDU. Das Thema Forschung ist dem neuen Rektor ein wichtiges Anliegen: "Meine Vision ist es, die NDU als profilscharfe, zukunftsgerichtete Hochschule weiterzuentwicklen. Das bedeutet unter anderem ein Wachstum in der Breite – durch Studienangebote – als auch in der Spitze – durch Forschung." Herbert Grüner wird die Privatuniversität gemeinsammit Johannes Zederbauer leiten, der seit 2005 Geschäftsführer der NDU ist und seine Tätigkeit als Prorektor für Verwaltung fortsetzt. (red, 9.5.2017)