Eurofighter-U-Ausschuss: Fahrplan wird festgelegt

Die Liste der Auskunftspersonen wird präsentiert

Wien – Der neue Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt am Dienstag in die Gänge: In einer nichtöffentlichen Sitzung werden der Fahrplan bis zum Sommer und die Auskunftspersonen bis Juni festgelegt. Schon Anfang Juni soll der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) den Abgeordneten seinen Vergleich mit EADS aus dem Jahr 2007 erklären.

Es ist bereits der zweite U-Ausschuss zum umstrittenen Eurofighter-Kauf. Diesmal herrschen gegenüber dem ersten Ausschuss 2006/07 aber neue Regeln: FPÖ und Grüne konnten den neuen Ausschuss nicht nur allein einsetzen, sondern können auch ohne Regierungsparteien Zeugen laden.

Erste Auskunftsperson wird Ende Mai Wolfgang Peschorn sein, der Präsident der Finanzprokuratur. Erst später im Sommer befragt werden der damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und sein Vize Wilhelm Molterer (ÖVP). (APA, 9.5.2017)