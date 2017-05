Erdogan nennt Israels Politik gegenüber Palästinensern rassistisch

Türkischer Präsident vergleicht israelische Politik mit jener des Apartheid-Regimes in Südafrika

Istanbul/Jerusalem – Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit dem Apartheid-Regime in Südafrika verglichen.

"Was ist der Unterschied zwischen den aktuellen Praktiken der israelischen Führung und der rassistischen und diskriminierenden Politik, die damals in Amerika und bis vor kurzem in Südafrika gegen Schwarze angewandt wurde?", sagte Erdogan am Montag vor Vereinen aus Jerusalem in der türkischen Metropole Istanbul.

Besuch in den USA geplant

Überlegungen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, bezeichnete er zudem als "äußerst falsch". Solche Pläne sollten fallengelassen werden. US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Kampagne gesagt, er wolle die Botschaft verlegen.

Erdogan reist nach türkischen Angaben noch diesen Monat in die USA, um sich mit Trump zu treffen. (APA, 8.5.2017)