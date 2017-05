Schlittschuhtritt wirft Deutschland aus der Bahn

Ungestümes Foul von Deutschland-Stürmer Hager brachte das DEB-Team gegen Rekordweltmeister Russland völlig aus dem Tritt – Kanada souverän

Paris/Köln – Die Topfavoriten Kanada und Russland haben am Montag die nächsten Siege bei der Eishockey-WM in Frankreich und Deutschland gefeiert. Der Titelverteidiger aus Nordamerika fertigte in Gruppe B in Paris Weißrussland mit 6:0 ab, Russland setzte sich in Gruppe A in Köln gegen Gastgeber Deutschland nach 5:0-Führung mit 6:3 durch.

Die Deutschen haderten mit Stürmer Patrick Hager, der ihr Team mit einem folgenschweren Foul aus der Bahn geworfen hatte. Mit einem Schlittschuhtritt gegen Sergej Mosjakin (14.) war die 37. Niederlage im 38. WM-Duell mit Rekordweltmeister Russland praktisch schon besiegelt.

Wadim Schipatschjow, der die Sbornaja bereits nach 64 Sekunden in Führung gebracht hatte, traf in der folgenden Überzahl (18.) ebenso wie 65 Sekunden später Iwan Proworow (19.). Die weiteren Gegentore erzielten Nikita Gussew (32.) und Nikita Kutscherow (36. und 52.). Im Schlussdrittel drehte die DEB-Auswahl nochmal auf und kam zu drei Ehrentreffern durch Macek (46.), Philip Gogulla (49.) und US-Collegespieler Frederik Tiffels (60.).

Der Kölner Hager, von seinem Klub in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen "teamschädigenden Verhaltens" suspendiert, hatte beim 2:1 gegen die USA das Siegtor und beim 2:7 gegen Schweden das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

Gerade als die deutsche Mannschaft besser ins Spiel kam, leistete ihr Hager einen Bärendienst: Der Kölner hebelte Mosjakin mit einem Schlittschuhtritt aus, der russische Kapitän fiel mit dem Hinterkopf aufs Eis und musste in die Kabine geleitet werden. Die Matchstrafe für Hager zieht eine automatische Sperre für das nächste Spiel nach sich, die vom Weltverband IIHF aber auch verlängert werden kann. Der 28-Jährige fehlt jedenfalls im richtungweisenden Spiel am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1) in Köln gegen die Slowakei. (APA, sid, red, 8.5.2017)

Eishockey-Ergebnisse WM 2017, Montag:

Gruppe A

Deutschland – Russland 3:6 (0:3,0:2,3:1)

Tore: Macek (46.), Gogulla (49./PP), Tiffels (60.) bzw. Schipatschjow (2., 18./PP), Plotnikow (19./PP), Gusew (32./PP), Kutscherow (36., 52.)

USA – Schweden 20.15 Uhr



Gruppe B

Weißrussland – Kanada 0:6 (0:1,0:2,0:3)

Tore: Point (6., 55.), MacKinnon (25./PP, 36.), Skinner (48.), Giroux (51.)

Finnland – Tschechien 20.15 Uhr