Herkunft des Sauerstoffs auf Kometen enträtselt

Pasadena – Molekularer Sauerstoff kommt im All nur sehr selten vor. Umso überraschter waren Esa-Forscher, als die Rosetta-Sonde große Mengen davon in der Atmosphäre des Kometen Tschuri entdeckte.

Nun haben Chemiker vom Caltech in Pasadena das Rätsel um die Herkunft des O2 gelöst: Laut ihrer Studie in "Nature Communications" entstehen die Sauerstoffmoleküle, wenn vom Sonnenwind beschleunigtes ionisiertes Wasser auf Sauerstoffatome in der Kometenoberfläche trifft.

