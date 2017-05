Sobotka verärgert Kern und ÖVP

Mit seinem jüngsten Ausritt ärgert Wolfgang Sobotka nicht nur den Koalitionspartner. ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner soll ihn nun abgemahnt haben

Wien – In den ÖVP-geführten Bundesländern steigt die Unzufriedenheit mit der Bundespartei. In Tirol, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten wird kommendes Jahr gewählt, da kommt Negativwerbung aus Wien besonders ungelegen: "Die Performance ist wirklich kontraproduktiv, manche Funktionäre verhalten sich geradezu parteischädigend. Wenn wir schon keinen Rückenwind bekommen, soll die Bundespartei wenigsten damit aufhören, Gegenwind zu blasen", sagt ein Tiroler Schwarzer. "Im Grunde machen die unsere Arbeit kaputt."

orf

Für die jüngste Aufregung im ewigen Regierungsknatsch sorgte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Er wirft Christian Kern (SPÖ) "Versagen als Kanzler" vor. Außerdem droht er damit, ein Veto gegen die Bildungsreform einzulegen. Die Maßnahmen zur Abschaffung der kalten Progression will er mit einer Reform des Sozialsystems verknüpfen – der Koalitionspartner erfuhr das aus den Medien. Eine Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz schickt er nun in Begutachtung, ohne das mit der SPÖ akkordiert zu haben.

"Täglich grüßt das Murmeltier"

Die rot-schwarzen Streitereien würden "in erster Linie dem generellen Ansehen der Politik schaden", sagt Hermann Muhr, Sprecher von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Würden sich die Wahlen auf Bundes- und Landesebene zeitlich überschneiden, sei das "nicht optimal", das Problem habe dann aber vor allem die Bundespartei: "Wenn es ums Land geht, rennen die Funktionäre mit hundertprozentigem Einsatz, der Bund müsste schauen, was übrigbleibt."

In der SPÖ will man den Rundumschlag Sobotkas nicht groß kommentieren, um nicht weiter Öl ins koalitionäre Feuer zu gießen. Bundeskanzler Kern zeigte sich verhalten, er forderte am Montag "Vernunft" vom Koalitionspartner ein. "Wenn diese Regierungszusammenarbeit von Einzelnen aufgrund persönlicher, egoistischer Eigeninteressen mutwillig zerstört wird, dann muss allen bewusst sein, dass man hier der Freiheitlichen Partei den roten Teppich in die nächste Regierung ausrollt. Das muss jeder für sich verantworten, ob er das für richtig hält oder nicht", sagte Kern im Ö1-Mittagsjournal. Kanzleramtsminister und SPÖ-Regierungskoordinator Thomas Drozda kommentierte Sobotkas Kritik trocken auf Twitter: "Fast täglich grüßt das Murmeltier."

Gedanken macht man sich in der SPÖ allerdings über die Heftigkeit, mit der Sobotka seine Kritik am Kanzler formuliert. Ende der Woche feiert der Kanzler sein einjähriges Amtsjubiläum, und offenbar wolle ihm die ÖVP keinesfalls gönnen, dass es mit der Regierungsarbeit so halbwegs laufe. Der Streit, der die Koalition beherrsche, möge auch die Porträts, die über den Kanzler zu diesem Anlass geschrieben werden, dominieren.

Sobotka gegen Mitterlehner

Selbst in der ÖVP wird über Sobotkas Ausritt gerätselt: Möglicherweise richtet sich dieser gar nicht gegen Kern, sondern gegen den schwarzen Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, dessen Eintreten für ein konstruktives Miteinander und einen Wahltermin erst im kommenden Jahr hiermit unterlaufen würde.

Mitterlehner war dem Vernehmen nach über Sobotka schwer verärgert und machte seinem Unmut auch bei der schwarzen Ministerratsvorbesprechung Luft. Die persönlichen Angriffe Sobotkas auf Kern würden die berechtigte inhaltliche Kritik, die es in vielen Punkten gebe, völlig überdecken. Das sei nicht der Stil, den die ÖVP pflegen wolle. Ein solches Vorgehen halte der ÖVP-Chef für taktisch und strategisch unklug. Auch andere ÖVP-Regierungsmitglieder kritisierten Sobotka, letztendlich schade ein solches Vorgehen der ÖVP mehr als der SPÖ.

Auch das "Retourfoul" mit der nicht akkordierten Vorlage für eine Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes kam nicht bei allen gut an. Vergangene Woche hatte die neue Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) eine Vorlage zu neuen Regeln zur Unterstützung von Kleinbetrieben im Krankheitsfall ohne Abstimmung mit der ÖVP in Begutachtung geschickt. Das hatte die ÖVP kritisiert – zu Recht, wie viele meinen –, und jetzt mache Sobotka das Gleiche mit seiner Novelle.

Mitterlehner soll Sobotka gemahnt haben, wieder mehr inhaltliche Lösungen in den Vordergrund zu stellen. Der totale Konfrontationskurs, den Sobotka suche, sei kontraproduktiv.

Neuwahlen "realistisches Szenario"

Der Innenminister gilt als einer, der lieber früher als später wählen wolle. Das auszusprechen bliebe aber dem Kanzler vorbehalten, möglicherweise auch dem Vizekanzler, der dann den Weg für Sebastian Kurz freimachen müsste. Etliche in der ÖVP können eine Amtsübergabe offenbar kaum noch erwarten. Mitterlehner selbst setzt allerdings auf Zeit und will die Koalition nicht platzen lassen.

In der steirischen ÖVP, wo man die aktuelle Lage nicht offiziell kommentieren will, werden Neuwahlen im Herbst jedenfalls als "sehr realistisches Szenario" angenommen. Es sei in jedem Fall opportun, sich auf Herbstwahlen einzustellen, sagt ein führender ÖVP-Politiker. Es gebe in beiden Koalitionsparteien "Lager, die massiv Neuwahlen anstreben und mit ständigen Attacken den Gegner reizen, damit dieser die Nerven wegschmeißt".

Nun gehe es nur noch um die Frage, "wer als Erster die Reißleine zieht", interpretiert der steirische ÖVP-Politiker die Konfliktsituation. Es gebe "viele in der ÖVP, die einen großen Respekt vor Reinhold Mitterlehner haben, auch wie er die Situation jetzt meistert. Es gibt aber niemanden in der ÖVP, der sagt, dass die Partei mit ihm in die nächste Wahl gehen soll." (Katharina Mittelstaedt, Walter Müller, Michael Völker, 8.5.2017)