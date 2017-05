TV- und Radiotipps für Dienstag, 9. Mai

Ein Bauer für Putin, Eurovision Song Contest 2017, Der große Europa-Report, Der Manchurian Kandidat, Die schwedische Theorie der Liebe und Wanda live

18.30 MAGAZIN

Konkret In Österreich wurden seit Jahresbeginn 73 Masernfälle gezählt – mehr als im gesamten Vorjahr. Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder nicht gegen die gefährliche Krankheit impfen, weil sie Angst vor Impfschäden haben. Das Gesundheitsministerium startet deshalb die Kampagne "Masern ist kein Kinderspiel". Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Ein Bauer für Putin Der deutsche Stefan Dürr gilt als einer der wichtigsten Agrarunternehmer Russlands. Er schwärmt davon, wie sehr er sich in Russland entfalten und als Unternehmer wachsen konnte. Bis 20.15, Arte

20.15 CHANSON

Eurovision Song Contest 2017: 1. Semifinale In Kiew matchen sich Vertreter aus 18 Ländern um den Einzug ins Finale des Eurovision Song Contest 2017. An den Start gehen ab 21 Uhr Montenegro, Georgien, Finnland, Portugal, Belgien, Schweden, Albanien, Aserbaidschan, Australien, Zypern, Slowenien, Armenien, Moldawien, Tschechien, Lettland, Island, Griechenland und Polen. Neben den teilnehmenden Ländern dürfen auch Zuschauer aus Italien, Spanien und Großbritannien mitstimmen (Österreich also nicht). Zehn Länder ziehen ins Finale ein. Davor präsentiert Andi Knoll Hintergründiges. Bis 23.10, ORF 1

20.15 INFOTAINMENT

Bist du deppert! Gerald Fleischhacker und sein Comedy-Team decken wieder Fälle von Steuergeldverschwendung auf. Bis 21.35, Puls 4

20.15 MAGAZIN

Der große Europa-Report: Wer gewinnt, wer verliert? Am offiziellen Europatag widmet der Report dem großen Friedensprojekt eine Sonderausgabe in Überlänge. Der Nationalismus scheint im Aufwärtstrend, die Union muss den Austritt Großbritanniens verkraften. Zu Gast im Studio bei Susanne Schnabl sind Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Johannes Hahn (ÖVP), EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen. Bis 22.00, ORF 2

20.15 THRILLER

Der Manchurian Kandidat (The Manchurian Candidate, USA 2004, Jonathan Demme) Benett Marco (Denzel Washington) leidet unter dem Golfkriegssyndrom, doch daran glaubt er nicht. Dazu sind seine Albträume zu real, und immerzu spielt der Kriegsheld Raymond Shaw (Liev Schreiber) eine Rolle. Um dem nächtlichen Schrecken ein Ende zu bereiten, geht er dem Ganzen nach und deckt einen gefährlichen Politskandal auf. Die zweite erfolgreiche Verfilmung des gleichnamigen Romans von Richard Condon wird mit aktuellen Themen aufgepeppt. Bis 22.50, ATV 2

21.05 HERRSCHERIN

Erbe Österreich: Maria Theresia – Vermächtnis einer Herrscherin Zum heurigen Maria Theresien-Jahr zeigt Filmemacher Georg Riha seine Sicht auf diese österreichische Regentin. Um 21.55 folgt Mythos Geschichte: Maria Theresia – Die Matriarchin. Bis 22.20, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

kreuz und quer: Die schwedische Theorie der Liebe Die Hälfte der Schwedinnen und Schweden lebt allein, immer mehr Menschen sterben auch so. Ist die schwedische Gesellschaft nur oberflächlich perfekt organisiert – und kommt dabei das Zwischenmenschliche zu kurz? Bis 23.25, ORF 2

23.10 KEIN FISCH NAMENS

Wanda live! Highlights des Konzerts der inzestbesingenden Pop-Partie in der Wiener Stadthalle. Bis 0.05, ORF 1

foto: orf / redelsteiner/ florian senekowitsch Wenn die Band Wanda etwas kann, dann live spielen: Rampensau Marco Michael Wanda und Kollegen begeisterten am 22. April 2016 in der Stadthalle – "Wanda live!" um 23.10 Uhr in ORF 2.

23.25 DOKUMENTATION

kreuz und quer: Herr Schuh und die Liebe Der Philosoph Franz Schuh macht sich auf die Suche nach der Liebe und ihren Schattenseiten. Er besucht Menschen, die einander lieben, und solche, die sich der göttlichen oder der unerfüllten Liebe verschrieben haben. Bis 0.05, ORF 2