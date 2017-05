Wie hat Ihnen "Guardians of the Galaxy, Vol.2" gefallen?

"I am Groot." – Das hört man auch im zweiten Teil der "Guardians of the Galaxy"-Reihe zur Genüge. Wie fanden Sie die Fortsetzung? Stimmen Sie ab und teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Die Weltraumexzentriker des "Marvel"-Universums sind wieder unterwegs. Die fünf "Guardians of the Galaxy", Peter, Gamora, Baby-Groot, Rocket und Drax haben wieder einmal keine geringere Aufgabe, als das gesamte Universum vor der sicheren Vernichtung zu bewahren.

Dem Publikum gefällts – wie auch schon der 2014 erschienene, erste Teil. Beim Startwochenende in Nordamerika hat der Film bereits rund 132 Millionen Euro eingespielt. Und auch die Kritiken sind großteils positiv ausgefallen.

Das sagen die Kritiker

Der STANDARD sieht den zentralen Konflikt in der Frage, ob sich Freundschaft oder Familie als die stärkeren Bande erweist. Jeder Anflug von Ernsthaftigkeit werde dabei mit Humor ausgebremst, was durchaus ein Kniff des Drehbuchs ist. Eine der Schwächen des Films wird in der in zuviele Nebenstränge zerfallenden Handlung verortet.

Auch die "New York Times" kritisiert Schwächen in der Handlung. Der Film habe sicherlich seine Qualitäten, diese seien aber eher visueller statt narrativer Art. "Die Zeit" ist auch der Meinung, dass der Film "die hohen Erwartungen, die der erste Teil des Weltraum-Ablegers im Marvel-Universum schürte, nicht erfüllen kann". Das "Potenzial dieser intergalaktischen Spaß-Guerilla" sei vergeudet worden. Ganz anderer Meinung ist man beim "Rolling Stone Magazine". Den Überraschungseffekt des mit Charme und Albernheit überzeugenden ersten Teils könne man zwar nicht wiederholen. Dennoch habe die Reihe die Liebe zur inspirierten Verrücktheit nicht verloren. Es hat immer noch das "Feeling eines Films, den die Kinder gemacht haben, als die Erwachsenen gerade nicht hingeschaut haben."

Der Kritikerkonsens auf "Rotten Tomatoes" lautet: "'Guardians of the Galaxy Vol. 2' ist mit seiner actiongeladenen Handlung, beeindruckenden Bildern und respektlosem Humor ein Sequel, das fast so lustig – wenn auch nicht ganz so frisch – ist, wie sein Vorgänger."

Was sagen Sie?

Wie hat Ihnen der Film gefallen? Wie schätzen Sie ihn im Vergleich zum ersten Teil ein? Welchen der Guardians haben Sie am liebsten?