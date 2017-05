Comicautor Stan Lee kündigt neuen Superhelden an

Schöpfer von Spider-Man und X-Men arbeitet mit 94 noch an neuen Figuren

Queretaro – Mit 94 Jahren arbeitet der legendäre Comicautor Stan Lee derzeit an einem lateinamerikanischen Superhelden. Das verriet er seinen Fans beim größten Comic-Kongress auf dem Kontinent am Sonntag (Ortszeit) im mexikanischen La Conque. Der US-Autor schuf in seiner langen Karriere schon zahlreiche klassische Superhelden wie Spider-Man, Iron Man, Hulk oder X-Men.

Bei der Konferenz wurde Lee vor fast 20.000 Zuhörern gefragt, welche Art von Held Mexiko bräuchte, um seiner sozialen Probleme Herr zu werden. "Ich wollte, dass es eine Überraschung wird, aber ich arbeite persönlich an einem lateinamerikanischen Helden, den Ihr bis Jahresende sehen werdet", antwortete der Autor.

Er nahm an der dreitägigen Zusammenkunft von Comic-Fans im Zentrum Mexikos teil, schrieb Autogramme und posierte für Selfies mit Fans aus Argentinien, Chile, Kolumbien, aber auch Belgien. "Diese Stadt, dieses Land hat die tollsten Fans der ganzen Welt! Ihr Leute seid der Wahnsinn", zeigte sich Lee begeistert. (APA, 8.5.2017)