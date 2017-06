Darum sollten Sie jetzt öfter Sex haben

Es gibt viele gute Gründe, jetzt wieder öfter Sex zu haben. Welche das sind, verrät Tamara Di Santos, Sexualpsychologin und Beraterin der Casual Dating Website C-Date.

Sex ist gesund

Stress abbauen, das Immunsystem stärken, auf die angenehmste Weise das Herz trainieren und nebenbei auch noch für guten Schlaf sorgen: Aus medizinischer Sicht ist Sex erwiesener Maßen ein absolutes Wunderelixier, das sie möglichst oft anwenden sollten.

Sex macht schön

Wahre Schönheit kommt von innen? Stimmt: Wer ein erfülltes Erotikleben hat, strahlt das auch nach außen hin aus und wirkt dadurch umso attraktiver auf andere Menschen. Zudem sorgt regelmäßiger Geschlechtsverkehr für eine erhöhte Produktion an Pheromonen – die geheimnisvollen Duftstoffe wirken unwiderstehlich auf das andere Geschlecht und locken noch mehr potenzielle Sexualpartner an.

Sex macht schlank

Zwischen 350 und 400 Kalorien verbrennen wir beim Sexualakt – so viel wie in einer Stunde Joggen. Das Beste: Der erotische Weg macht auch noch Spaß.

Sex macht glücklich

Die beim Höhepunkt ausgeschütteten Glückshormone machen uns absolut high vor Lebenslust und vertreiben sogar Depressionen. Es ist wissenschaftlich bewiesen: Menschen, die regelmäßig Sex haben, sind besonders glücklich.

Sie haben doch eh immer nur Sex im Kopf

Sex ist allgegenwärtig in Werbung, Film, Musik, Literatur, im Internet – und vor allem in unseren Köpfen. Und dann auch noch diese Frühlingsgefühle! Wer kann da noch an etwas anderes denken? Es ist ganz natürlich: Die Lust ist immer da. Also wehren Sie sich nicht und genießen Sie lieber.

Übrigens: Singles, die spontan Lust verspüren, sollten auch mal ins Internet schauen – auf Casual Dating Websites wie C-Date suchen inzwischen Millionen Singles nach erotischer Leidenschaft ohne Verpflichtungen. Ein guter Tipp für alle, die es im Bett gern unkompliziert haben.

Für nähere Informationen und eine kostenlose Registrierung klicken Sie hier: www.c-date.at

Standard.at-User erhalten 20% Rabatt auf die Premium-Mitgliedschaft.