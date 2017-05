Android O: Beta-Programm startet in Kürze

Keine neuen Testversionen für Android 7.x mehr – Vorstellung bereits für kommende Woche erwartet

Bis zur aktuellsten Auflage von Googles jährliche Entwicklerkonferenz I/O ist es nur mehr wenige Tage. Und eines darf dabei als sicher angenommen werden: Auch dieses Jahr wird Android wieder eine zentrale Rolle auf dem Event einnehmen. So beschäftigt sich etwa ein bedeutender Teil der insgesamt 150 Vorträge mit dem am meisten genutzten Betriebssystem der Welt.

Coming Soon

Was dabei konkret Neues gezeigt werden wird, ist noch geheim, zumindest eines darf nun aber als sicher angenommen werden: Google wird den offiziellen Startschuss für das Android-O-Beta-Programm geben. Auf der zugehörigen Webseite prangt jedenfalls bereits der Hinweis "Coming Soon".

Testlauf

Eine sonderliche Überraschung sollte dies aber ohnehin nicht darstellen, immerhin hat Google schon bei der ersten Vorstellung von Android O angekündigt, dass Mitte Mai eine neue Testversion folgen soll. Der Übergang in den Beta-Status heißt vor allem, dass Besitzer der passenden Smartphones und Tablets einfach auf die nächste Android-Generation upgraden können, ohne dabei Daten zu verlieren. Da es die erste Preview für Pixel, Pixel XL, Pixel C sowie Nexus 5X, Nexus 6P und Nexus Player gab, ist davon auszugehen, dass diese auch beim Beta-Programm von Anfang an unterstützt werden.

Gleichzeitig stellt Google das Beta-Programm für Android 7 ein. Dieses hatte man zuletzt genutzt, um neue Wartungs-Updates vorab zum Test zu stellen. Ob dies bedeutet, dass – neben den monatlichen Sicherheitsaktualisierungen – keine Wartungs-Updates vor der Freigabe von Android O mehr geplant sind, ist unklar.

Neuerungen

Android O bringt unter anderem überarbeitete Benachrichtigungen und neue Systemeinstellungen. Die wichtigsten Verbesserungen befinden sich aber an der Softwarebasis. So beschränkt die neue Betriebssystemgeneration die Möglichkeiten von Hintergrunddiensten massiv, was eine deutlich gesteigerte Akkulaufzeit zur Folge haben soll. Weiter Informationen finden sich in unserem ersten Hands-on mit Android O. Die fertige Version wird für August erwartet.

Vorschau

Die Google I/O-Konferenz startet am Mittwoch, 17. Mai (19:00 MESZ) mit einer eineinhalbstündigen Keynote. Der STANDARD wird wie gewohnt vor Ort sein und laufend berichten. (Andreas Proschofsky, 8.5.2017)