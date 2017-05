Wiener Polizei fahndet nach mutmaßlichem Vergewaltiger

Frau in Wien-Ottakring wurde mutmaßlich nach Gabe von K.O.-Tropfen vergewaltigt – Polizei bittet um Hinweise

Wien – Vermutlich nach der Verabreichung von K.O.-Tropfen ist eine 46-jährige Frau im Oktober des vergangenen Jahres in Wien von einem 31-Jährigen vergewaltigt worden. Die Identität des mutmaßlichen Täters wurde ausgeforscht, sein Aufenthaltsort konnte jedoch bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei veröffentlichte am Montag ein Foto des Gesuchten.

Das Opfer hatte den 31-jährigen Mann aus Mali am 8. Oktober 2016 in einem Lokal im Bereich des Lerchenfelder Gürtels kennengelernt. Stunden später wachte sie in einer Wohnung auf und begab sich danach selbstständig ins Krankenhaus. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer fand die Tat im Zeitraum zwischen 7.00 und 17.00 Uhr statt. Es bestehe der Verdacht, dass der 46-Jährigen K.O.-Tropfen oder andere betäubende Mittel verabreicht wurden, bevor sie missbraucht wurde. Über etwaige weitere Verletzungen des Opfers konnte die Polizei keine Angaben machen.

Die Identität des mutmaßlichen Täters konnte mittels Spermaspuren ausgeforscht werden. Der Mann ist aufgrund von Suchtgiftdelikten bereits polizeibekannt. Die Polizei fahndet nun per Fotos nach dem Mann. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-25300 entgegen. (APA, 8.5.2017)