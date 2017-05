Ägypten: 4.000 Jahre altes Grabmal mit Gartenbeeten entdeckt

foto: csic communication

Entdeckt wurde der Garten von Archäologen um José Manuel Galán von der spanischen Forschungseinrichtung Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Wir nahmen an, dass solche Gärten existieren, da sie von zahlreichen Illustrationen an Grabeingängen bekannt sind", sagte Galán. Bislang waren jedoch noch nie Überreste einer solchen Gartenanlage entdeckt worden. Nun wurden die Wissenschafter am Eingang eines etwa 4.000 Jahre alten Grabs aus der 12. Dynastie in Dra Abu el-Naga erstmals fündig.