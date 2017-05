Brexit-Kunstwerk von Banksy in Dover aufgetaucht

EU-Flagge, aus der ein Handwerker einen Stern heraus meißelt

Dover – Der Street-Art-Künstler Banksy hat ein monumentales Brexit-Kunstwerk an einer Hauswand in der britischen Hafenstadt Dover hinterlassen. Das am Sonntag aufgetauchte Wandbild stamme tatsächlich von Banksy, sagte eine Sprecherin des Künstlers der Deutschen Presse-Agentur. Es wurde offenbar über Nacht gemalt.

foto: reuters/hannah mckay

Darauf zu sehen ist eine mehrere Meter hohe quadratische EU-Flagge, aus der ein Handwerker einen Stern herausmeißelt. Ein Foto davon erschien am Sonntag auch auf dem verifizierten Instagram-Account Banksys. Der Hafen von Dover gilt seit jeher als Tor nach Großbritannien. (APA, 8.5.2017)