Flexibel und ortsunabhängig zum Hochschulabschluss

Wer im Berufsleben steht oder Familie hat, hat oft Schwierigkeiten, die geeignete Aus- und Weiterbildung zu finden. Ein Fernstudium ist die Lösung!

Fernstudien sind für immer mehr Menschen die optimale Lösung für eine berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung. Die Ferdinand Porsche FernFH vermittelt als Österreichs einzige Fern-Fachhochschule in drei Studienrichtungen Know-how und praxistaugliches Wissen am Puls der Zeit. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie verbindet der in Österreich einzigartige Bachelorstudiengang Aging Services Management Managementkompetenzen mit Kenntnissen zu Konzepten zur Steigerung der Lebensqualität der älteren Generation.

In kombinierter Form werden in diesem Studiengang Themen unterrichtet, die die Studierenden darauf vorbereiten sollen, Management- und Schnittstellenfunktionen in Einrichtungen und Unternehmen zu übernehmen, die sich eine höhere Lebensqualität im Alter zum Ziel gesetzt haben. Der Studiengang bringt demografische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte interdisziplinär zusammen und vereint sie zu einem in Österreich einzigartigen Studium.

"Was ich an dem Studiengang Aging Services Management besonders schätze, ist die Vielfalt der Themen, die angeboten werden. Es gibt kein anderes Studium in Österreich, das diese umfangreiche Vernetzung der unterschiedlichen Fachrichtungen bietet."

Marion Thiel-Hitmann, Studierende Aging Services Management, Jahrgang 2014.

Alle fünf Studiengänge der Ferdinand Porsche FernFH finden als Fernstudium mit E-Learning-Elementen und wenigen Präsenzphasen statt. Nur ein geringer Anteil des Studienalltags findet physisch am Hochschulcampus statt. Die restliche Zeit bestimmen die Studierenden selbst, wann und wo sie studieren. Dafür steht 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche eine Online-Lernplattform, der sogenannte Online Campus, zur Verfügung.

Fernstudium an der Ferdinand Porsche FernFH:

Staatlich akkreditiert

€ 363,36 pro Semester zzgl. ÖH-Gebühren

Drei Präsenzphasen pro Semester (je 2 Tage)

Weitere Informationen sind hier zu finden.