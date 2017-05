Advocaat soll als neuer Oranjes-Coach vorgestellt werden

"Mündliche Einigung" mit Verband – 69-Jähriger vor seiner dritten Trainer-Laufbahn als Bonds-Coach

Amsterdam – Dick Advocaat soll am Mittwoch als neuer Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft vorgestellt werden. Der Berater des 69-Jährigen bestätigte der Nachrichtenagentur ANP am Montag, dass es eine "mündliche Einigung" zwischen Advocaat und dem Verband gebe. Es gehe jetzt nur noch darum, den Vertrag auszuhandeln, sagte Rob Jansen.

Beim KNVB wollte man die Personalie, über die niederländischen Medien bereits vergangene Woche berichtet hatten, noch nicht bestätigen. "Wir verkünden es erst, wenn es rund ist", sagte der Technische Direktor, Hans van Breukelen.

Advocaat wäre damit der älteste Bondscoach in der Geschichte des Königlich Niederländischen Fußball Verbandes. Von Danny Blind hatte sich der Verband Ende März getrennt. Die Niederlande drohen nach der EM 2016 in Frankreich auch die WM im kommenden Jahr in Russland zu verpassen.

Advocaat war bereits zweimal für das Oranje-Team verantwortlich, von 1993 bis 1995 und von 2002 bis 2004. Derzeit ist er noch Trainer beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. (APA, 8.5.2017)