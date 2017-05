UK: Ungesunden Lebensmitteln droht Werbe-Aus

In britischen Castingshows sollen Werbeeinschaltungen für ungesunde Lebensmittel verboten werden – die Labour-Party plant eine Offensive

Im Kampf gegen das Übergewicht vieler britischer Kinder will die Labour-Partei die Werbung für ungesunde Lebensmittel aus populären TV-Shows vor 21.00 Uhr verbannen. Zurzeit ist die Werbung für Produkte mit hohem Fett-, Salz- oder Zuckeranteil nur im Kinderprogramm untersagt.

Von dem erweiterten Verbot wären Castingshows wie "The X Factor" und "Britain's Got Talent" betroffen, die von vielen Kindern und Jugendlichen gesehen werden. Außerdem will die oppositionelle Labour-Partei Ernährungsberatungen in Schulen ausbauen. Die regierenden Konservativen bezeichneten den Vorschlag mit Blick auf die Finanzierung am Montag als "unsinnig".

Zu viele ungesunde Kinder

Weltweit nimmt der Anteil dicker Kinder und Jugendlicher durch falsche Ernährung zu. Ursachen sind unter anderem stark zuckerhaltige Getränke und Mangel an Bewegung. In Großbritannien ist 2018 eine Abgabe geplant, um stark gesüßte Getränke unattraktiv zu machen. Sie soll ab fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter greifen.

Im Vereinigten Königreich wird am 8. Juni vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Nach den jüngsten Prognosen liegen die regierenden Konservativen weit vor der Labour-Partei. (APA, 8.5.2017)