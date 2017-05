Ex-ÖFB-Präsident Beppo Mauhart gestorben

Der gebürtige Oberösterreicher war Generaldirektor der Austria Tabak und nach 1945 der bisher längstdienende Präsident des ÖFB

Wien – Österreichs Fußball-Bund trauert um seinen Ehrenpräsidenten Beppo Mauhart. Von 1984 bis 2002 bestimmte der gebürtige Oberösterreicher über die Geschicke des ÖFB, reformierte und strukturierte den Verband um. Bei der Austria Tabak AG war Mauhart von 1988 bis 1995 Generaldirektor. Am Sonntag verstarb der "Vater" der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz mit 83 Jahren.

"Zu meiner Zeit ist der modernste Sportverband des Landes entstanden", sagte Mauhart anlässlich seines 75. Geburtstags über seine Zeit an der Spitze des ÖFB. Mit als 17 Jahren, neun Monaten und zehn Tagen an der Spitze war der einstige Germanistik- und Zeitungswissenschaftsstudent der nach 1945 längstdienende Präsident des Verbandes.

Umtriebiger ÖFB-Präsident

Unter seiner Führung von Juni 1984 bis April 2002 wurden zahlreiche Meilensteine gesetzt, so wurde der ÖFB durch bessere Vermarktung auf ein finanziell gesundes Fundament gestellt, die Bundesliga als eigenständiges Unternehmen platziert, die Zehnerliga eingeführt und Nachwuchsausbildungszentren geschaffen. Außerdem wurde das Praterstadion mit einer Vollüberdachung versehen und im Oktober 1986 mit dem Länderspiel gegen Deutschland (4:1) neu eröffnet. Die Qualifikationen für die Weltmeisterschaften 1990 (mit Teamchef Josef Hickersberger) in Italien und 1998 (mit Herbert Prohaska) in Frankreich fielen in seine Amtszeit.

Bekanntheitsgrad, Auftreten und Hartnäckigkeit prädestinierten den stets perfekt gekleideten "Manager der alten Schule" zum Proponenten für Großprojekte. Mauhart war der eigentliche Macher der EM 2008, eines Projekts, das er trotz Rückschlägen hartnäckig weiterverfolgte – und das letztlich auch sein Nachfolger Friedrich Stickler mit dem Zuschlag im Dezember 2002 als Erfolg verbuchen durfte.

"Die EM in Österreich war für mich die Krönung, nachdem es zuvor mit Ungarn als Partner für 2004 nicht geklappt hatte", sagte Mauhart, der als ÖFB-Chef Verträge mit acht Teamchefs abgeschlossen hatte und sich bei seinen Entscheidungen laut Mitarbeitern ungern dreinreden ließ. So soll er auch als Hauptgeldgeber der Wiener Austria ab 1977 (bis Juni 2004) viele Entscheidungen im Alleingang getroffen haben.

Misere um Sportartikelgruppe Head-Tyrolia-Mares

Kritiker warfen dem Vater eines Sohnes gelegentlich Arroganz vor. Beim Debakel um die schwer verschuldete Sportartikelgruppe Head-Tyrolia-Mares (HTM) ging sein Konzept nicht auf. Kurz nach dem Ankauf durch die damals staatliche Austria Tabak erwies sich HTM als Sanierungsfall, der die Austria-Tabak-Bilanzen in Milliardenhöhe belastete. Der Vorstand mit Mauhart trat zurück. In Summe kostete das HTM-Engagement die Republik 3,6 Milliarden Schilling, rund 262 Millionen Euro.

Pressesekretär von Finanzminister Androsch

Der in Enns geborene Mauhart begann seine Berufslaufbahn als Angestellter in der oberösterreichischen Viehverwertungsgenossenschaft. Parallel dazu besuchte er die Arbeitermittelschule, maturierte und ging nach Wien. 1970 wurde er Pressesekretär von Finanzminister Hannes Androsch (SPÖ), mit dem er seit Studententagen befreundet war. Das war der Startschuss für einen steilen Aufstieg: 1972 wurde der eng mit der Sozialdemokratie verbundene Mauhart in den Aufsichtsrat der Austria Tabak berufen, 1979 wechselte er in den Vorstand. Eine Tätigkeit als Ministersekretär sei generell eine "gute Schule", sagte er später.

Als ÖFB-Boss trat Mauhart nach fünf Wiederwahlen nicht mehr an. Er räumte nicht ganz freiwillig den Posten: Frank Stronach strebte das Amt an, nach einer Unterredung mit dem Austro-Kanadier verzichteten beide. Stickler wurde neuer Chef.

Autor und Kunstliebhaber

Auch in der Pension wurde es um Mauhart nicht still. Der Kettenraucher hatte einen Stammplatz in Seitenblicke-Sendungen und Adabei-Kolumnen, war medial weiter präsent. Im Auftreten stets elegant, eloquent, belesen und kunstinteressiert – so zeigte sich der in Wien-Favoriten lebende Mauhart stets. Seiner Ausbildung blieb er mit der Veröffentlichung einer Reihe von Büchern treu, darunter "Das Winterpalais des Prinzen Eugen" und "Staat, Steuern, Gesellschaft".

In den letzten Jahren hatte sich Mauhart weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen, setzte sich jedoch bis zuletzt für Projekte zu Bildung und Kunst ein. "Beppo Mauhart hat seine Zeit wie kaum ein anderer geprägt. Neben seinen großen Verdiensten um den österreichischen Fußball wird vor allem sein markantes Charisma unvergessen bleiben. Im ÖFB wird Beppo Mauhart als längstdienender Präsident immer einen Ehrenplatz einnehmen", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner über seinen Vorvorgänger. (APA, red, 8.5.2017)