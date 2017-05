Gericht zu Deniz-Bank: Kostenlose Dienstleistung muss gratis bleiben

Verein für Konsumenteninformation: Gericht erklärt 21 von 24 Klauseln der Deniz-Bank für gesetzwidrig

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums gegen die Deniz-Bank eine Verbandsklage wegen gesetzwidriger Klauseln durchgeführt. Das Handelsgericht Wien hat nun in einem erstinstanzlichen Urteil 21 von 24 Klauseln der Bank für gesetzwidrig erklärt. Bezüglich der drei verlorenen Punkte werde der VKI Berufung erheben, hieß es am Montag in einer Mitteilung.

In den Geschäftsbedingungen halte sich die Bank fürs Onlinebanking etwa vor, für zunächst entgeltfreie Dienstleistungen später einmal ein Entgelt zu verrechnen, nennt der VKI als Beispiel. Die Kunden werden darüber zwar informiert, widersprechen sie dem aber nicht binnen sechs Wochen, gilt diese Vertragsänderung. Das Handelsgericht erklärte diese Klausel für gesetzwidrig.

Eine andere Klausel sieht vor, dass die PIN regelmäßig geändert werden muss. Auch hier sei nicht ersichtlich, wie oft konkret die PIN zu ändern sei, bemängeln die Konsumentenschützer. (APA, 8.5.2017)