Damaskus: Rebellen verlassen Stadtteil Barseh

Kämpfer und ihre Familien sollen nach Nordsyrien gebracht werden

Damaskus – Erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor mehr als sechs Jahren ist nach Angaben der Staatsmedien in der Hauptstadt Damaskus eine Evakuierungsaktion für Rebellen angelaufen. Die ersten bewaffneten Männer und einige ihrer Angehörigen hätten in 40 Bussen das nordöstliche Viertel Barseh verlassen, meldete das Staatsfernsehen am Montag. Die Aktion werde fünf Tage dauern.

Wie viele Einwohner insgesamt das Viertel verlassen werden, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollten am Montag zunächst bis zu 1.500 Rebellenkämpfer und ihre Familien in die nordwestliche Provinz Idlib gebracht werden. Die Vereinbarung zur Evakuierung von Barseh war am Sonntagabend geschlossen worden. Der Großteil von Damaskus steht unter Kontrolle der Regierungstruppen, lediglich sechs Viertel am Stadtrand sind in Rebellenhand.

In Syrien herrscht seit gut sechs Jahren Bürgerkrieg. Mehr als 320.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, über die Hälfte der Bevölkerung wurde in die Flucht getrieben. (APA, AFP, 8.5.2017)