Vorstellung wird auch als Livestream übertragen

Wien – Sopranistin Angela Gheorghiu ist erkrankt und wird die Vorstellung von "Tosca" am Montag an der Wiener Staatsoper nicht singen. In der Titelpartie springt kurzfristig Martina Serafin ein, an ihrer Seite singt Jonas Kaufmann den Cavaradossi. Die ausverkaufte Vorstellung wird sowohl als Livestream für zu Hause als auch als "Oper live am Platz" am Herbert-von-Karajan-Platz übertragen. (APA, 8.5.2017)