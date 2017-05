"Guardians of the Galaxy" an der Spitze der US-Kinocharts

Rund 132 Millionen Euro am Startwochenende eingespielt

Los Angeles – "Guardians of the Galaxy 2" hat beim Start in Nordamerika mit starken 145 Millionen Dollar (rund 132 Millionen Euro) den Spitzenplatz der Kinocharts eingenommen. Das ist deutlich mehr als die Einnahmen des Originalfilms an dessen Debütwochenende 2014 mit rund 94 Millionen Dollar.

Nach drei Wochen auf dem ersten Rang der nordamerikanischen Kinocharts rutschte "Fast & Furious 8" bei Einnahmen von 8,5 Millionen Dollar nun auf den zweiten Rang ab. Der achte Teil der Reihe um illegale Straßenrennen kam damit aber in Nordamerika über die 200-Millionen-Dollar-Hürde, wie der Branchendienst "Boxofficemojo" am Sonntag meldete.

Der Animationsfilm "The Boss Baby" belegte mit gut sechs Millionen Dollar den dritten Rang, gefolgt von der Latino-Komödie "How to Be a Latin Lover" mit 5,3 Millionen Dollar. Der seit acht Wochen laufende Disney-Film "Die Schöne und das Biest" rundet die Top-Five-Liste ab. Allein in den USA und Kanada spielte die Neuverfilmung des Zeichentrickklassikers schon mehr als 487 Millionen Dollar ein. (APA, 8.5.2017)