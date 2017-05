Indische Royal Enfield wirft ein Auge auf Ducati

Der indische Motorradhersteller, Tochter des Industriekonzerns Eicher, prüft offenbar die Bedingungen

Wolfsburg/Ingolstadt – Der indische Motorradhersteller Royal Enfield ist einem Medienbericht zufolge womöglich an dem italienischen Rivalen Ducati interessiert. Die Tochter des indischen Industriekonzerns Eicher Motors sei auf einen Kauf angesprochen worden und prüfe derzeit die Bedingungen, berichtete die "Times of India" am Montag. Eicher lehnte einen Kommentar ab.

Die VW-Tochter Audi, zu der Ducati gehört, wollte sich ebenfalls nicht äußern. Reuters hatte Ende April von Insidern erfahren, dass VW offenbar doch über eine Veräußerung von Ducati nachdenkt. Demnach hat Volkswagen die Investmentbank Evercore beauftragt, Optionen für die Motorradmarke zu prüfen.

Royal Enfield ist auf klassische Maschinen mit 250 bis 750 Kubikzentimeter Hubraum spezialisiert und hat nach eigenen Angaben das weltweit einzige Dieselmotorrad im Angebot. Das Unternehmen expandiert derzeit in Europa, Nordamerika und Asien. Ducati ist weltweit für seine Sportmotorräder bekannt. Audi hatte die italienische Vorzeigemarke vor fünf Jahren um 860 Millionen Euro übernommen. (APA, 8.5.2017)