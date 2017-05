OnePlus 5 könnte empfindlich teurer werden

Fokus auf High-End-Specs – Veröffentlichung des neuen Smartphones soll bereits im Sommer erfolgen

Die Geräte des chinesischen Herstellers OnePlus haben in den letzten Jahren eine treue Anhängerschaft gefunden. Smartphones wie das OnePlus 3T können vor allem mit einem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis punkten. Neuen Informationen zufolge könnte sich dies aber heuer zumindest teilweise ändern, wie WinFuture berichtet.



Preisfrage

Das OnePlus 5 soll deutlich teurer als seine Vorgänger verkauft werden. Zwar ist es derzeit schon bei Geekbuying um 450 Dollar zur Vorbestellung gelistet, wenn es dann in den Handel kommt, soll es aber wesentlich mehr kosten. So ist in dem Listing von einem chinesischen Normalpreis von 620 Dollar die Rede, eine globale Version mit Bluetooth 4.2 und MicroSD-Slot soll gar 688 Dollar kosten.

Zum Vergleich: Das OnePlus 3T ging in Europa um 439 Euro an den Start. Abzuwarten bleibt natürlich, ob man sich hier bis zum Marktstart nicht noch umbesinnt, und gleich weitere "Aktionen" folgen lässt. Ein weitere Möglichkeit ist, dass der betreffende Händler über einen falschen Normalpreis die Zahl der Vorbestellungen künstlich in die Höhe treiben will.

High-End-Fokus

Grund für den gestiegenen Preis soll jedenfalls der Fokus auf High-End-Specs sein. So soll das Gerät nicht nur mit einem aktuellen Snapdragon 835 sondern auch mit stolzen 8 GB RAM aufwarten können. Das Display soll 5,5 Zoll groß sein, und eine QHD-Auflösung (1.440 x 2.560 Pixel) bieten.

Auch ein recht großer Akku mit 4.000 mAh ist laut früheren Leaks geplant, allerdings soll dieser fix verbaut werden. Ein Dual-Kamera-Setup ist ebenso im Gespräch, als Software soll das aktuelle Android 7.1 genutzt werden.

Kommt im Sommer

Unterdessen hat man bei The Verge von OnePlus selbst zwei wichtige Eckpunkte bestätigt bekommen: So soll das neue Smartphone wirklich OnePlus 5 heißen. Der Hersteller lässt also die Zahl 4, die in China Unglück verheißen soll, aus. Zudem werde das OnePlus 5 früher als bislang erwartet erscheinen, bereits im Verlaufe des Sommers soll es soweit sein. (apo, 8.5.2017)