Doris Schulz neue ÖVP-Frauenvorsitzende in Oberösterreich

Nationalratsabgeordnete Claudia Durchschlag gab nach 13 Jahren Führung ab

Linz – Nach 13 Jahren hat es am Samstag in Linz an der Spitze der OÖVP-Frauen eine Ablöse gegeben: Mit 97,6 Prozent wurde Doris Schulz beim 22. ordentlichen Landestag zur neuen Landesleiterin gewählt. Nationalrätin Claudia Durchschlag hatte auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

"Ich kann leichten Herzens und guten Gewissens die OÖVP-Frauen in andere Hände legen", gratulierte die langjährige Vorsitzende der frisch gewählten Schulz, die bisher schon ihre Stellvertreterin war, zur Wahl. (APA, 8.5.2017)