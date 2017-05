Jetzt live: Die Keynote der Google I/O 2017

Unternehmen setzt ganz auf Künstliche Intelligenz – Keynote läuft noch, Livestream im Artikel

Mit einer einleitenden Keynote hat Firmenchef Sundar Pichai am Mittwochabend das zentrale Event des Google-Jahres eröffnet. Rund 7.000 Entwickler sind für die Google I/O ins kalifornische Mountain View gekommen, um sich im Verlaufe von drei Tagen über die aktuellsten Entwicklungen rund um die breite Palette an Services, die der Softwarehersteller im Angebot hat, zu informieren.

Zwei Milliarden User

Und wie aus früheren Jahren gewohnt, konnte Google auch heuer wieder mit einigen Neuankündigungen aufwarten. Zunächst gab es aber einmal neue Zahlen zu verkünden. So werden laut derzeit bereits mehr als zwei Milliarden Geräte mit Android aktiv genutzt.

foto: google Google-Chef Sundar Pichai eröffnet die Google I/O 2017.

Als Google im Vorjahr erstmals seinen Assistant der Öffentlichkeit präsentierte, stellt Firmenchef Sundar Pichai eines unumwunden klar: Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen sind für Google nicht irgendein Thema unter vielen, "AI First" soll künftig die Parole heißen.

Seitdem hat man zahlreichen der eigenen Produkte smarte Features verpasst, und auch diverse Geräte mit dem eigenen Sprachassistenten auf den Markt gebracht. Vor wenigen Wochen folgte dann die Öffnung des Assistant für andere Hersteller. Und diesen Fokus unterstreicht man bei der diesjährigen Ausgabe der I/O, indem man dem Thema eine zentrale Rolle bei der Keynote zukommen lässt.

foto: google

So soll das Smart-Reply-Feature, das bisher auf den alternativen Gmail-Client Inbox beschränkt war, nun auch dem Haupt-Client zur Verfügung stehen – und damit mehr als einer Milliarde User. Zudem betont Pichai, dass man im vergangenen Jahr generell massive Fortschritte im Bereich Spracherkennung gemacht hat. Die Fehlerrate sei seit Dezember 2016 von 6,1 auf 4,9 Prozent reduziert worden.

Google Lens

Die erste große Ankündigung nennt sich Google Lens, und die Maschinenlernfähigkeiten von Google auf die Kamera umlegen. So sollen damit Objekte erkannt werden können, wobei dies soweit geht, dass beispielsweise Lokale identifiziert und mit Metainformationen direkt bei der Bildvorschau angereichert werden – also etwa Bewertungen. Das Ganze erinnert an frühere Lösungen wie Google Googles oder auch so manches, das Samsung am Galaxy S8 bietet.

Cloud TPU

Im Vorjahr hat Google erstmals unter dem Namen Tensor Processing Unit einen ersten Prozessor für Maschinenlernaufgaben vorgestellt. Nun folgt unter dem Namen "Cloud TPU" die nächste Generation, die deutlich mehr Leistung bringen soll, und auch Kunden der Google Cloud zur Verfügung stehen soll.

foto: google

Unter dem Namen Google.ai will Google all die eigenen Bemühungen im Bereich Künstliche Intelligenz unter einem neuen Dach zusammen. Um den Aufbau eigener neuronaler Netze zu vereinfachen, greift Google – zu neuronalen Netzen. AutoML nennt sich dieses neue Angebot des Unternehmens.

Google Assistant

Es folgte ein Update aktueller Neuerungen rund um den Google Assistant. So werden die Konversationsfähigkeiten ausgebaut, so dass das Smartphone deutlich besser versteht, worauf sich die User beziehen. Dabei kann auch Google Lens genutzt werden, um Objekte oder Text in der Umgebung zu erkennen, und dann passende Fragen dazu zu stellen. Außerdem wird die Sprachunterstützung des Assistant ausgebaut – neu hinzukommen etwa Deutsch aber auch Japanisch. All das wird aber erst im Verlauf der kommenden Monate nach und nach veröffentlicht werden.

foto: google Die Konversationsfähigkeiten des Google Assistant werden weiter ausgebaut.

Bisher auf ausgewählte Android-Geräte beschränkt, dehnt Google nun die Verfügbarkeit seines digitalen Assistenten massiv aus: Künftig lässt sich der Google Assistant auch auf iPhones nutzen, dies bestätigt das Unternehmen nun offiziell. Für europäische User bleibt dies allerdings bisher ein theoretisches Vergnügen, wird es den Assistant doch vorerst nur auf US-iPhones geben. Wann die Verfügbarkeit auf andere Regionen ausgedehnt wird, verrät das Unternehmen derzeit noch nicht.

Google Home

Mit Google Home hat das Unternehmen einen eigenen Amazon-Echo-Konkurrenten im Angebot. Dessen Verfügbarkeit soll deutlich ausgebaut werden, so soll er in den nächsten Wochen unter anderem auch nach Deutschland kommen. Zudem gibt es aber auch neue Features, so können mit Home künftig Anrufe vorgenommen werden, und zwar – in den USA und Kanada – auch kostenlos und sogar an Festnetztelefone. Einen Plan zur Veröffentlichung dieses Features in anderen Regionen gibt es bisher noch nicht.

Wichtig für den Erfolg solcher Assistenten ist natürlich die Unterstützung durch Drittservices. So können künftig auch Streams vom kostenlosen Spotify oder Soundcloud übernommen werden. Und wer lieber lokal Musik abspielen will, kann dafür nun auch Bluetooth-Verbindungen nutzen.

google developers

Disclaimer

Die Keynote ist derzeit noch im Laufen, der Artikel wird währenddessen (und kurz danach) laufend und vor Ort aktualisiert. Insofern sei auch um eine erhöhte Toleranz gegenüber unorthodoxer Orthographie und außergewöhnlicher Syntax geworben. Außerdem empfiehlt sich ein regelmäßiger Reload der Seite, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

(Andreas Proschofsky aus Mountain View, 17.5.2017)