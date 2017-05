17. Mai, 19:00 Uhr: Livestream von der Google I/O 2017

Der WebStandard übernimmt Stream zur zentralen Keynote der Google-Konferenz – Posten Sie mit!

Google ruft zur I/O und das ganze Forum ist mit dabei! Posten Sie parallel zum Livestream Ihre Meinung zu den Neuvorstellungen!

Die einleitenden Keynote der hauseigenen Entwicklerkonferenz des Unternehmens startet am Mittwoch, 17. Mai um 19:00 (MESZ) in Mountain View, Kalifornien. Über den Verlauf der folgenden (erfahrungsgemäß: mindestens) eineinhalb Stunden, wird der gewohnte Reigen an Neuvorstellungen quer durch das Google-Universum erwartet. Interessierte sollten also das entsprechende Durchhaltevermögen mitbringen und schon mal Snacks bereitlegen. Durch das Programm wird wie bereits in den Vorjahren Google-Chef Sundar Pichai führen.

Bereits knapp nach dem Start der Keynote werden wir damit beginnen, die aktuellen Neuerungen laufend unter der Videoeinbettung zusammenzufassen. Ein schneller Reload der Seite bringt Sie also immer auf den neuesten Stand.

(Andreas Proschofsky aus Mountain View, 15.5.2017)