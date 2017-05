Hunderte Häuser in Kanada überflutet

Tausende Menschen mussten vor Schmelzwasser und Regen in Sicherheit gebracht werden

Ottawa – Heftige Regenfälle und Wassermassen aus der Schneeschmelze haben die Flusspegel im Osten Kanadas gefährlich steigen lassen. In der Provinz Quebec traten Flüsse über die Ufer. Bis Sonntag waren mehr als 1.500 Häuser in 120 Ortschaften überschwemmt, rund 1.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Einsatzkräfte rüsteten sich für Schlimmeres, weil für Sonntag erneut Starkregen mit stellenweise bis zu 12,5 Zentimetern Niederschlag vorhergesagt war. Die Pegel könnten noch zwei bis drei Tage weiter steigen, sagte Quebecs Premierminister Philippe Couillard am Samstag (Ortszeit) nach einem Besuch in der überschwemmten Ortschaft Rigaud. Er rief die Bürger auf, den Evakuierungsanordnungen der Behörden Folge zu leisten. "Ich verstehe es, wenn die Leute ihre Häuser nicht verlassen wollen", sagte er. "Sie sollten es aber um ihrer eigenen Sicherheit willen tun, wenn sie dazu aufgefordert werden."

Besonders betroffen von den Überschwemmungen war eine Region von rund 500 Kilometern Länge am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms. Das Erdreich dort war komplett von den Wassermassen gesättigt, wie die Behörden mitteilten. Die neuen Niederschläge können also nicht vom Boden absorbiert werden und fließen in die ohnehin schon stark angeschwollenen Flüsse ab.

Vermisste und Notstand

Auch am anderen Ende des Landes, in der Provinz British Columbia an der Pazifikküste, hatten die Menschen mit Überflutungen zu kämpfen. Zwei Menschen wurden dort am Wochenende vermisst, mehrere Dutzend Häuser mussten evakuiert werden. Verursacht wurden die Fluten auch hier von einer Kombination aus starken Regenfällen und Schmelzwasser.

Die Armee des Landes stellte zahlreiche Soldaten für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung. Am Samstag waren bereits rund 450 Soldaten im Einsatz gegen die Fluten. Im Laufe des Sonntags (Ortszeit) sollte diese Zahl verdreifacht werden. 500 Soldaten sollten allein in der Gegend um die Metropole Montreal eingesetzt werden.

Montreals Bürgermeister Denis Coderre rief für seine Stadt den Notstand aus. "Die nächsten 48 Stunden werden entscheidend sein", sagte er vor Journalisten.

Insgesamt wurden bereits mehr als 2.000 Häuser in 130 Städten und Ortschaften überflutet, tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. (APA, red, 8.5.2017)