Asiens Börsen ziehen nach Macron-Sieg an, Pariser Börse reagiert verhalten

Nikkei auf Eineinhalb-Jahres-Hoch – Schwacher Export drückt China-Börsen

Tokio/Paris – Die Erleichterung über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Anleger am Montag zum Kauf asiatischer Aktien ermuntert. Der japanische Leitindex Nikkei stieg zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 19.929,48 Punkten und schloss 2,3 Prozent fester bei 19.895,70 Zählern. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan legte 0,7 Prozent zu.

Gegen den Trend gab der CSI300-Index für die Börsen Shanghai und Shenzhen 0,8 Prozent nach. China steigerte seine Exporte im April zwar um acht Prozent, Analysten hatten allerdings mit einem Plus von mehr als zehn Prozent gerechnet.

In Frankreich siegte der Europa-Befürworter Emmanuel Macron bei der Stichwahl um die Präsidentschaft. "Die Erleichterungsrally, die wie seit der ersten Wahlrunde gesehen haben, geht weiter, obwohl das Ergebnis weitgehend eingepreist war", sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Die Experten des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock mahnten aber zur Besonnenheit. "Der Fokus wird sich nun auf die Parlamentswahlen im Juni verschieben. Diese entscheiden über Macrons Möglichkeiten, sein Wirtschaftsprogramm umzusetzen." Der neue Präsident will durch Reformen die schwächelnde französische Wirtschaft ankurbeln.

Von der gestiegenen Risikofreude der Investoren profitierten unter anderem die Finanzwerte. Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ und Nomura gewannen bis zu vier Prozent. Die Papiere exportorientierter Firmen wie Panasonic und Canon waren mit 1378 und 3809 Yen in der Spitze so teuer wie zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Am Devisenmarkt spiegelte sich die schwindende Furcht vor einem Zerfall der Euro-Zone im Kurs des Euro wider. Er stieg zunächst auf ein Sechs-Monats-Hoch von 1,1022 Euro. Gewinnmitnahmen drückten ihn bis zum Beginn des europäischen Handels allerdings auf 1,0987 Dollar zurück. Zur japanischen Währung markierte er mit 124,56 Yen sogar ein Zwölf-Monats-Hoch. Der Dollar stagnierte dagegen bei 112,76 Yen.

Pariser Börse reagiert verhalten

Die französische Börse hat am Montag leicht positiv auf den Sieg des sozialliberalen Emmanuel Macron in der Stichwahl zur französischen Präsidentschaft reagiert. Der französische Leitindex CAC 40 schwanke im frühen Handel um seinen Schlusskurs vom Freitag und legte zuletzt um 0,05 Prozent auf 5.434,91 Punkte zu. Zwischenzeitlich hatte er das höchste Niveau seit Jänner 2008 erreicht.

In den beiden letzten Wochen war er allerdings bereits um mehr als 7 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem Macron bereits die erste Runde der Präsidentenwahlen für sich entschieden hatte.

Euro stieg kurz

Der Euro hat nur kurzzeitig von dem deutlichen Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich profitiert. In der Nacht zu Montag kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,1023 US-Dollar – fiel aber rasch wieder zurück. Am Montagmorgen wurde der Euro mit 1,0990 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0961 (Donnerstag: 1,0927) Dollar festgesetzt.

Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen kam der Sieg des proeuropäischen Kandidaten Macrons letztendlich nicht mehr überraschend, so dass es für keine weiteren Kursgewinne beim Euro reichte. In den vergangenen zehn Handelstagen nach der ersten Wahlrunde verteuerte sich der Euro im Vergleich zum Dollar um zirka zweieinhalb Cent oder etwas mehr als zwei Prozent.

"Die Wahl in Frankreich ist entschieden, ein Ende der politischen Verunsicherung ist aber noch immer nicht absehbar", schreibt Ralf Umlauf, Devisenexperte von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Nach der Wahl ist vor der Wahl." Am 11. und 18. Juni stehen in Frankreich Parlamentswahlen an. Macrons Bewegung "En Marche" könnte dann ein Reformmandat erhalten.

Der Aufwärtstrend für den Euro dürfte laut Umlauf tonangebend bleiben. Die im März stärker als erwartet gestiegenen deutschen Industrieaufträge, die am Montagmorgen durch das Statistische Bundesamt veröffentlicht wurden, bewegten den Euro kaum. (Reuters, APA, 8.5. 2017)