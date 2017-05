Mélenchon ruft zum Widerstand gegen Macron auf

Proteste gegen den gegen künftigen Präsidenten in mehreren Städten

Paris – Der in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ausgeschiedene Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon hat seine Anhänger zum Widerstand gegen den "neuen Monarchen" Emmanuel Macron aufgerufen. Dieser stehe für "den Krieg gegen die sozialen Errungenschaften und eine unverantwortliche Umweltpolitik".

In einigen Städten gab es Demonstrationen gegen Macron, der nach dem Sieg bei der Stichwahl spätestens in einer Woche Amtsinhaber Francois Hollande ablöst. Im westfranzösischen Nantes kündigten rund 450 Menschen "Widerstand und Sabotage" an. In Lyon im Osten des Landes gingen rund 300 "Antifaschisten und Antikapitalisten" auf die Straße und demonstrierten gegen befürchtete sozialen Einschnitte. Macron will unter anderem das Arbeitsrecht und das Pensionssystem reformieren.

Mélenchon hatte seine Anhänger aufgerufen, in der Stichwahl Marine Le Pen keine Stimme zu geben, hatte eine Wahlempfehlung zugunsten des früheren Wirtschaftsministers und Investmentbankers Macron aber abgelehnt.

In rund einer Woche will Macron seinen Premierminister und die übrige Regierungsmannschaft vorstellen. Ob der Verfechter einer sozialliberalen Reformpolitik auch eine Regierungsmehrheit bekommt, wird sich erst bei der Parlamentswahl im Juni entscheiden. (APA, AFP, 8.5.2017)