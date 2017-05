Venezolanischer Oppositionspolitiker López wohlauf

Opopositionsanhänger verbreitete Falschinformation, er sei erkrankt und in Spital eingeliefert worden

Caracas – Nach über einem Monat ohne Kontakt zu seiner Familie ist dem in Venezuela inhaftierten Oppositionspolitiker Leopoldo López ein Besuch seiner Ehefrau genehmigt worden. Lilian Tintori erklärte am Sonntag vor der Presse, ihr Ehemann sei entgegen bisheriger Behauptungen wohlauf.

"Leopoldo hält sich standhaft", sagte Tintori nachdem sie ihren Ehemanns im Militärgefängnis Ramo Verde nahe der Hauptstadt Caracas besucht hatte. Er werde aber in Einzelhaft isoliert, ständig schikaniert und seiner Rechte beraubt. Sie habe ihn seit 35 Tagen nicht sehen können und auch keine Informationen über seinen Zustand erhalten.

Ein Oppositionsanhänger hatte zuvor das Gerücht verbreitet, López sei wegen einer Vergiftung ins Spital eingeliefert worden. Ein vom Vizechef der regierenden Sozialisten, Diosdado Cabello, verbreitetes Video, das ihn in bester Verfassung zeigt, bezeichnete Tintori als Fälschung. Auch der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Marco Rubio hatte die Falschinformation als "bestätigt" verbreitet.

Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. — Leopoldo Castillo (@elcitizen) May 4, 2017

Der 46-jährige Chef der Partei Voluntad Popular ("Volkswille") verbüßt wegen Anstachelung zu gewalttätigen Protesten eine fast 14-jährige Haftstrafe. 2014 waren 43 Menschen bei Protesten gegen den sozialistischen Präsidenten Maduro getötet worden. Das Urteil wurde von Oppositionspolitikern und internationalen Beobachtern als rein politisch motiviert kritisiert.

Opposition gegen neue Verfassung

Das Oppositionsbündnis MUD hat den Plänen von Staatschef Nicolas Maduro zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung offiziell eine Absage erteilt. "Wir können uns nicht an einem betrügerischen Prozess beteiligen", sagte Oppositionsführer Henrique Capriles am Sonntag bei einer Pressekonferenz. "Wir haben eine Verfassung, und die Regierung kann sie nicht gewaltsam außer Kraft setzen."

Zwar hatten mehrere Oppositionsvertreter Maduros Pläne bereits zurückgewiesen, es war aber die erste offiziell erklärte Absage des MUD-Bündnisses.

Capriles kündigte an, die Opposition werde bei einem Treffen zur Änderung der Verfassung im Präsidentenpalast am Montag nicht vertreten sein. Die Regierungsgegner wollen stattdessen zum Bildungsministerium marschieren, um ihre Haltung darzulegen. Beobachter warnten, dass die Opposition mit ihrer Absage Maduro dazu bringen könnte, die Verfassung nach eigenem Belieben zu ändern. Maduro kündigte noch am Sonntag an, er habe keine andere Wahl, als eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um dem "bewaffneten Aufstand" der Opposition entgegenzutreten.

Maduro hatte erstmals am vergangenen Montag angekündigt, eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen, die eine neue Verfassung erarbeiten soll. Die 500 Mitglieder der Versammlung sollen demnach überwiegend aus der arbeitenden Bevölkerung und gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften stammen.

Seit Anfang April liefern sich fast täglich Demonstranten und Sicherheitskräfte Straßenschlachten. Mindestens 36 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge seit Beginn der Protestwelle getötet und hunderte weitere verletzt. Beide Seiten machen einander für die Gewalt verantwortlich.. (red, APA, dpa, 8.5.2017)