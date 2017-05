Roma wieder Zweiter, Lazio im Torrausch

Palermo steigt ab, ÖFB-Nachwuchskicker Jakupovic debütierte für Empoli

Mailand – AS Roma hat auch dank eines Doppelpacks von Edin Dzeko Rang zwei in der italienischen Fußball-Serie A zurückerobert. Die Truppe von Luciano Spalletti siegte am Sonntag zum Abschluss der 35. Runde beim AC Milan 4:1 (2:0) und verdrängte damit SSC Napoli wieder von Rang zwei. Hauptstadtrivale Lazio feierte ein 7:3-Torfestival gegen Sampdoria Genua, Palermo muss den Gang in die Serie B antreten.

Dzeko traf doppelt (8., 28.) und hält aktuell bei 27 Ligatoren. Stephan El Shaarawy (78.) und Daniele de Rossi (87./Foulelfmeter) erzielten die weiteren Roma-Tore. Mario Pasalic traf für Milan (76.). Die Roma hat damit drei Runden vor Saisonende sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin, die Bianconeri können am kommenden Sonntag im direkten Duell zum sechsten Mal in Serie Meister werden.

Der Tabellenvierte Lazio präsentierte sich zuhause neuerlich im Torrausch. Die von Simone Inzaghi trainierte Mannschaft gewann ihre jüngsten zwei Heimspiele mit 6:2 (gegen Palermo) und am Sonntag mit 7:3. Dazwischen schlug Lazio im Römer Derby im Stadio Olimpico auch noch AS Roma mit 3:1.

Am unteren Ende der Tabelle steht nach Pescara mit Palermo der zweite von drei Absteigern aus der Serie A fest. Der Club aus Sizilien, der zuletzt drei Jahre lang erstklassig war, steigt zum neunten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Serie B ab. Einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg tat hingegen Empoli, für das ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler Arnel Jakupovic sein Debüt gab. Der 18-jährige Stürmer wurde beim 3:1-Heimsieg gegen Bologna in der 88. Minute eingetauscht. Empoli liegt vier Punkte über dem "Strich". (APA, 7.5.2017)