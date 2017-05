Finnland schlittert gegen Frankreich in ein Debakel

Franzosen überraschen mit 5:1-Sieg und erstem WM-Erfolg – USA ließ Dänen bei 7:2 keine Chance

Köln/Paris – Mit-Ausrichter Frankreich hat mit seinem ersten WM-Sieg über Finnland sein Auftaktwochenende bei der Eishockey-WM in Paris und Köln gerettet. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen setzte sich die französische Auswahl am Sonntag in Paris überraschend vor 11.433 Zuschauern mit 5:1 (1:0,2:1,2:0) durch.

NHL-Stürmer Antoine Roussel von den Dallas Stars scorte beim ersten Vorrundensieg des Co-Gastgebers in der Gruppe B zweimal. Die vorherigen acht WM-Begegnungen mit Finnland hatte Frankreich alle verloren.

Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Deutschland sorgten die USA im zweiten Gruppenspiel in Köln für klare Verhältnisse: Die US-Auswahl besiegte Dänemark klar 7:2 (3:1,3:1,1:0). Clayton Keller vom NHL-Club Arizona Coyotes steuerte in jedem Drittel einen Treffer (zum 2:0, 4:2 und 7:2) bei.

Die Topfavoriten Kanada und Russland haben in ihren zweiten WM-Spielen Kantersiege gegen Außenseiter gefeiert. Der Titelverteidiger aus Nordamerika hatte in Gruppe B in Paris mit Slowenien keine Probleme und gewann 7:2. Nathan MacKinnon trat als dreifacher Torschütze in Erscheinung. Die Russen schossen in der Kölner Gruppe A Italien gar mit 10:1 vom Eis.

Artemi Panarin, Wladislaw Namestnikow und Sergej Andronow trafen jeweils doppelt. (APA, 7.5.2017)