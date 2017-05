Jerusalem: Palästinenserin nach Messerangriff getötet

Israelische Polizei erschießt Angreiferin beim Damaskus-Tor im Osten der Altstadt

Jerusalem – Die israelische Polizei hat am Sonntag eine Palästinenserin in Jerusalem erschossen. Die Frau habe am Eingang der Altstadt ein Messer gezogen und versucht, damit Polizisten anzugreifen, erklärte die Polizei am Abend. Daraufhin hätten die Beamten die tödlichen Schüsse abgegeben.

Der Vorfall habe sich am Damaskus-Tor am Ost-Eingang der Altstadt ereignet, wo es in den vergangenen Monaten mehrere ähnliche Fälle gegeben hatte.

Angaben zum Alter und zur Identität der Angreiferin machte die israelische Polizei nicht. Auf Seiten der Beamten habe es keine Verletzte gegeben.

Israel und die Palästinensergebiete werden seit Oktober 2015 von einer neuen Gewaltwelle erschüttert. Dabei wurden rund 260 Palästinenser, 41 Israelis und sechs Ausländer getötet. Bei der Mehrzahl der getöteten Palästinenser handelte es sich um erwiesene oder mutmaßliche Attentäter, die zumeist Messer für ihre Angriffe verwendeten. In den vergangenen Monaten ging die Gewalt allerdings etwas zurück. (APA, 7.5.2017)