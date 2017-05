TV- und Radiotipps für Montag, 8. Mai

Fest der Freude, Schnell ermittelt, 4 Blocks, Boudu, aus den Wassern gerettet, Das Meer am Morgen

8.35 THEMENTAG

Fest der Freude Anlässlich des 72. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa steht ORF 3 ganz im Zeichen der Feierlichkeiten auf dem Wiener Heldenplatz. Der Thementag beginnt und endet mit Dokus, dazwischen gibt es Live-Einstiege. Um 12.05 Uhr meldet sich Ingrid Thurnher, ab 15.25 Uhr folgen regelmäßig Live-Einstiege mit Interviews, und um 18 Uhr folgt eine 90-minütige Sondersendung. Zeitversetzt werden ab 19.35 Uhr der Festakt und ab 20.15 Uhr das Gedenkkonzert der Wiener Symphoniker übertragen. Bis 4.00, ORF 3

20.15 SERIE

Schnell ermittelt In dieser Folge spielt der Frani ein bisserl "Hexen von Eastwick", Angelika Schnell glaubt in ihren eigenen Angelegenheiten Licht am Horizont zu erblicken. Wie so oft erweist sich die Hoffnung als trügerisch. Bis 21.10, ORF 1

21.00 SERIE

4 Blocks Der Österreicher Marvin Kren hat mit dem Zombiefilm Rammbock bewiesen, dass er ein Mann des Fachs ist. Für TNT hat er nun geschafft, woran Vorgänger wie You Are Wanted und Add a Friend gescheitert sind. Die Geschichte des Toni Hamady, der den Ausstieg aus der Drogenszene in Neukölln versucht und mit Frau und Tochter ein Leben ohne Kriminalität führen will, rollt den alten Heldenmythos mit den Mitteln des Storytelling neu auf. 4 Blocks muss den Vergleich mit Gomorrha nicht fürchten. Zumindest die ersten beiden Folgen sind Naturgewalten. Bis 22.00, TNT Serie

tnt comedy | tnt serie | tnt film

21.00 TALK

Hart, aber fair: Vorentscheidung im Westen: Was liefern die Parteien bei Integration, Sicherheit, Gerechtigkeit? Gäste bei Frank Plasberg: Hermann Gröhe (CDU), Sahra Wagenknecht (Die Linke), Karl Lauterbach (SPD), Johannes Vogel (FDP), Bärbel Höhn (Bündnis 90 / Grüne), Martin Renner (AfD). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Junger Mann liebt ältere Frau – noch immer ein Tabu. 2) Als Embryo vertauscht – Kristina sucht ihre leiblichen Eltern. 3) Krieg im Kopf – Hilfe für traumatisierte Menschen. Der Bedarf kann bei weitem nicht finanziert werden. 4) Prinz in Pension – Philip zieht sich zurück. Bis 22.00, ORF 2

21.55 BILDUNGSBÜRGER

Boudu, aus den Wassern gerettet (F 1932, Jean Renoir) Der Pariser Buchhändler Lestingois rettet den lebensmüden Clochard Boudu aus der Seine und nimmt ihn bei sich auf. Weit davon entfernt sich anzupassen, stellt Boudu das Leben seines Gastgebers auf den Kopf: Renoirs Satire auf die Moral der bürgerlichen Gesellschaft besticht vor allem durch ihren anarchischen Witz und das herausragende Spiel von Michel Simon als Boudu. Bis 23.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: 1) Tabubrecherin Marlene Dietrich – Neue Biografie zum 25. Todestag. 2) "Moralkeule" Political Correctness – Denkverbote oder Stütze der Demokratie? 3) Wiener Festwochen: Neo-Intendant Tomas Zierhofer-Kin und Kultur-"Enfant terrible" Jonathan Meese live im Studio.

23.30 Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipus im Porträt Der österreichische Schriftsteller ist Kärntner Slowene und schreibt seit Jahrzehnten in seiner slowenischen Muttersprache. Katja Gasser gratuliert mit einer filmischen Hommage zum 80. Geburtstag. Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra Corinna Milborn lädt zur Diskussion mit der neuen AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Weitere Gäste: Schriftsteller Robert Menasse, EU-Abgeordneter Harald Vilimsky, Rechtsextremismus-Experte und Nationalratsabgeordneter Karl Öllinger (Die Grünen). Bis 23.40, Puls 4

23.05 DDR-FILM

Die Abenteuer des Werner Holt (DDR 1964, Joachim Kunert) Jugend im Kriege. Manfred Karge, Angelica Domröse und Monika Woytowicz. Bis 1.45, MDR

23.25 MAGAZIN

Klartext: Die Grünen in der Krise Martin Thür lädt zum Treffen der Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, und der Wiener Vizebürgermeisterin, Maria Vassilakou. Bis 23.55, ATV

23.30 ÜBERWACHUNG

Erich Mielke – Meister der Angst Er war viele Jahre Minister für Staatssicherheit und hauptverantwortlich für das flächendeckende Überwachungssystem der DDR. Bis 1.00, ARD

23.35 VERGELTUNG

Das Meer am Morgen (La mer à l'aube, F 2011, Volker Schlöndorff) Frankreich 1941: Als in Nantes ein deutscher Offizier erschossen wird, befiehlt Hitler die Exekution von 150 französischen Geiseln. Auch der 17-jährige Guy (Léo-Paul Salmain) soll erschossen werden. General von Stülpnagel (André Jung) und Schriftsteller Ernst Jünger (Ulrich Matthes) versuchen zu verhandeln. Das Drehbuch basiert auf Originaldokumenten und einer frühen Erzählung von Heinrich Böll. Bis 0.00, 3sat