Renzi offiziell zum Vorsitzenden der Demokratischen Partei gewählt

Bei Nationalversammlung der sozialdemokratischen Partei in Rom

Rom – Italiens Ex-Premier Matteo Renzi ist am Sonntag offiziell zum Vorsitzenden der Demokratischen Partei (PD), der stärksten Einzelkraft im italienischen Parlament, gekürt worden. Renzi wurde von der in Rom tagenden Nationalversammlung der Partei zum Chef ernannt, nachdem er sich am vergangenen Sonntag bei Vorwahlen gegen zwei Rivalen behauptet hatte.

Renzi hatte sich bei den Vorwahlen mit einer unerwartet hohen Beteiligung von fast zwei Millionen Wählern mit über 70 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Der Ex-Premier eroberte somit den Posten des PD-Vorsitzenden zurück, den er von Dezember 2013 bis vergangenen Februar bekleidet hatte. Der 42-Jährige, der als klarer Favorit ins Rennen um den PD-Chefposten gegangen war, behauptete sich gegen Justizminister Andrea Orlando und gegen den Präsidenten der süditalienischen Region Apulien, Michele Emiliano.

Nach seiner Wiederwahl zum PD-Vorsitzenden hat der im Dezember vom Premieramt zurückgetretene Renzi beste Chancen, zum Premierkandidaten des Mitte-Links-Blocks für die Parlamentswahlen aufzurücken. Diese werden im Frühjahr 2018 stattfinden. Renzi hatte Italien bereits zwischen Februar 2014 bis Dezember 2016 regiert. (APA, 7.5.2017)