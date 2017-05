"Dancing Stars": 716.000 sahen Abpfiff für "Schoko" Schachner

Die Sendung kam auf einen Marktanteil von 27 Prozent

Wien – Keinen Aufstiegsplatz schaffte am Freitagabend Ex-Fußballer Walter Schachner mit seiner Tanzpartnerin Lenka Pohoralek in der sechsten Show der laufenden "Dancing Stars"-Staffel. Das Paar scheiterte vor im Schnitt 716.000 Zuschauern in ORF eins, was einem Marktanteil von 27 Prozent entspricht.

Bei der "Entscheidung" waren im Schnitt dann 724.000 Zuschauer mit von der Partie (Marktanteil: 31 Prozent). Nach dem Abpfiff für Schachner und seine Partnerin sind noch sechs Paare am Parkett. (APA, 7.5.2017)