Pedrosa siegt in Jerez, zwei Punkte für KTM

Spanier auf Honda gewinnt GP von Spanien zum dritten Mal

Jerez de la Frontera – Dani Pedrosa hat am Sonntag auf Honda zum dritten Mal in seiner Karriere den Motorrad-Grand Prix von Spanien gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich in der MotoGP-Klasse vor seinen spanischen Landleuten Marc Marquez (Honda) und Jorge Lorenzo (Ducati) durch. KTM-Pilot Bradley Smith kam an die 14. Stelle und holte zwei Punkte. (APA, 7.5. 2017)

Ergebnisse Motorrad-Grand-Prix von Spanien in Jerez:

MotoGP (27 Runden a 4,423 km/119,421 km): 1. Dani Pedrosa (ESP) Honda 45:26,827 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +6,136 Sek. – 3. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 14,767 – 4. Johann Zarco (FRA) Yamaha 17,601 – 5. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 22,913 – 6. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 24,556.

Weiter: 10. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 38,682 – 14. Bradley Smith (GBR) KTM 47,964.

Fahrer-Wertung (nach 4 von 18): 1. Rossi 62 Punkte – 2. Vinales 60 – 3. Marquez 58 – 4. Pedrosa 52 – 5. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 41 – 6. Zarco 35.

Weiter: 21. Smith 3

Moto2 (25 Runden a 4,423 km/110,575 km): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 43:24,350 Minuten – 2. Francesco Bagnaia (ITA) Kalex 3,442 Sekunden – 3. Miguel Oliveira (POR) KTM 4,958 – 4. Mattia Pasini (ITA) Kalex 6,824 – 5. Luca Marini (ITA) Kalex 6,917 – 6. Marcel Schrötter (GER) Suter 9,561

Fahrer-Wertung (nach 4 von 18): 1. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 75 Punkte – 2. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 64 – 3. Oliveira – 4. Marquez 49 – 5. Bagnaia 33 – 6. Takaaki Nakagami (JPN) Kalex 32

Moto3 (23 Runden a 4,423 km/101,729 km): 1. Aron Canet (ESP) Honda 41:25,706 Minuten – 2. Romano Fenati (ITA) Honda +0,031 Sek. – 3. Joan Mir (ESP) Honda 0,155 – 4. Marcos Ramirez (ESP) KTM 0,358 – 5. Fabio Di Giannantonio (ITA) Honda 0,946 – 6. Andrea Migno (ITA) KTM 1,162

Fahrer-Wertung (nach 4 von 18): 1. Mir 74 Punkte – 2. Fenati 65 – 3. Jorge Martin (ESP) Honda 59 – 4. John McPhee (GBR) Honda 49 – 5. Canet 43 – 6. Di Giannantonio 35