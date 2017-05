Zurück in die Zukunft: Kölns Traum von Europa

Seit 25 Jahren wartet man in der Rhein-Metropole auf die Rückkehr ins internationale Geschäft – nun scheint es für die Stöger-Elf greifbar nah

Köln – Seit einem Vierteljahrhundert wartet der 1. FC Köln auf Europapokal-Nächte in Müngersdorf, und die Sehnsucht war greifbar am letzten Freitagabend. Noch lange nach dem berauschenden 4:3 (3:2) gegen Werder Bremen sangen die Fans Lieder von einer großen Zukunft, die Profis tanzten auf dem Rasen, kaum jemand wollte nach Hause gehen.

"Es sind noch zwei Spiele bis zu unserem großen Traum, dafür wollen wir alles geben", sagte der Torschütze Leonardo Bittencourt: "Wenn wir der Stadt diesen Traum erfüllen, dann wird hier in zwei Wochen die Hütte brennen."

Rechtzeitig zum Endspurt um die Europa League scheint die Mannschaft von Trainer Peter Stöger ihre Stärken wiederentdeckt zu haben, durch den Sieg zog der FC am zuletzt so starken Konkurrenten aus Bremen vorbei. Kölns Torjäger Anthony Modeste trifft wieder, Mittelfeld und Defensive präsentieren sich vor allem im eigenen Stadion wieder zweikampfstark und taktisch flexibel.

"Mehr geht nicht"

Stöger selbst sprach nach seinem 100. Bundesliga-Spiel auf der Kölner Bank von einem "Wahnsinns-Fußballspiel. Mehr geht nicht. Offensiv geht nicht mehr als das, was wir am Anfang gespielt haben. Defensiv geht nicht mehr als das, was wir am Ende verteidigt haben." Und die Defensive war extrem gefordert. Die zuvor elf Spiele in Folge ungeschlagenen Bremer waren nach einer schwachen Anfangsphase stets gefährlich, bewiesen auch in Köln ihre bemerkenswerte Effektivität.

Letztlich brachten die Saisontreffer 24 (13.) und 25 (47.) von Anthony Modeste sowie die Tore von Bittencourt (28.) und Simon Zoller (44.) aber den Sieg. Fin Bartels (34.), Theodor Gebre Selassie (40.) und der eingewechselte Serge Gnabry (62.) hatten Werder im Spiel gehalten. "Am Ende haben wir heute gezeigt, wer hungriger ist", sagte Modeste: "Wir wollen in die Europa League." Weiterhin ist völlig unklar, ob Modeste auch nach dem Sommer noch in Kölns Farben antreten wird, nicht nur chinesische Klubs locken den Franzosen mit großen Summen.

Schon fast nicht mehr wahr

Daran allerdings dachte am Freitagabend kaum jemand. Internationaler Fußball in Köln, das ist gerade für die jüngeren Fans eine ganz alte Geschichte. 1992/93 trat der FC letztmals im UEFA-Pokal an – die Spiele Mitte der 90er-Jahre im längst eingemotteten, Intertoto Cup zählen nicht so recht. Schleichend wurde aus dem ersten Bundesligameister ein Fahrstuhlklub, der mehrfach vor dem Abgrund stand.

Die neue Führung um Trainer Stöger und Sportchef Jörg Schmadtke entwickelt die Mannschaft nach dem Aufstieg 2014 nun langsam aber stetig weiter. Auch in dieser Saison, soviel steht jetzt schon fest, gelang der nächste Schritt – und der ist möglicherweise groß genug für die Teilnahme am Europapokal.

Mit diesem für die Kölner neuen Ziel fange nun "der Stress aber erst so richtig an", sagte Schmadtke schmunzelnd: "Denn das war der erste Schritt von dreien." Am kommenden Samstag geht es zum angeschlagenen Rivalen Bayer Leverkusen, zum Abschluss kommt der FSV Mainz 05. (sid, red, 7.5. 2017)