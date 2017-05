Bürger im Schweizer Kanton Glarus gegen Burkaverbot

Das jährliche Treffen unter freiem Himmel ist Teil der Basisdemokratie im Kanton





Glarus – In der Schweiz sind die Bürger im Kanton Glarus gegen die Einführung eines Burkaverbots. Bei einer traditionellen Versammlung auf dem Hauptplatz von Glarus in der Deutschschweiz sprach sich am Sonntag eine deutliche Mehrheit der Bewohner dagegen aus, die Vollverschleierung muslimischer Frauen im öffentlichen Raum zu bestrafen.

Das jährliche Treffen unter freiem Himmel ist Teil der Basisdemokratie im Kanton. Zuvor hatten bereits Regierung und Kantonsparlament ein Verhüllungsverbot abgelehnt. Damit bleibt der Kanton Tessin vorerst der einzige der 26 Schweizer Landesteile, der vor knapp einem Jahr ein Burkaverbot eingeführt hat. (APA, dpa, 7.5.2017)