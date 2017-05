Paragleiter bei Absturz in Niederösterreich schwer verletzt

Flugunfall an der Hohen Wand – Starke Turbulenzen als Ursache vermutet

Hohe Wand – An der Hohen Wand (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Samstag ein Paragleiter im Bereich der Mautstraße abgestürzt. Der 27-jährige Mann aus dem Bezirk Neunkirchen wurde beim Aufprall am Boden schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am heutigen Sonntag.

Ursache für den Unfall, der sich gegen 15.50 Uhr ereignete, dürften vermutlich starke Windturbulenzen gewesen sein. Der Verunglückte wurde in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. (APA, 7.5.2017)