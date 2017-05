Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat begonnen

Nach jüngsten Umfragen könnte der sozialdemokratische Ministerpräsident Albig abgewählt werden

Kiel – Im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat um acht Uhr die Wahl eines neuen Landesparlaments begonnen. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

In den ersten Stunden war die Wahlbeteiligung deutlich höher als im Jahr 2012. Wie der Landeswahlleiter am Sonntag mitteilte, gaben bis 11.00 Uhr rund 21,6 Prozent der etwa 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt 17,7 Prozent. Im Jahr 2012 hatte die Wahlbeteiligung insgesamt nur 60,2 Prozent betragen. Bei der Wahl im Jahr 2009 hatten 73,9 Prozent ihre Stimme abgegeben, damals lag die Beteiligung um 11.00 Uhr bereits bei 25,9 Prozent.

Die Landtagswahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Nach jüngsten Umfragen könnte der sozialdemokratische Ministerpräsident Torsten Albig abgewählt werden. Dies wäre ein Rückschlag für die SPD, deren Spitzenkandidat Martin Schulz bei der nationalen Wahl in vier Monaten die christdemokratische Bundeskanzlerin Angela Merkel herausfordern wird. Umfragen zufolge ist mit einem knappen Ergebnis zu rechnen.

Dreierkoalition

Im nördlichsten der 16 deutschen Länder regiert derzeit eine Koalition aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit. In den vergangenen zwei Wochen vor der Wahl lag Merkels CDU in Meinungsumfragen stabil vor der SPD.

Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Kieler Landtag hängen auch davon ab, welche der kleineren Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Mit ersten Prognosen der Fernsehsender wird mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet.

Nur eine Woche nach Schleswig-Holstein stehen am nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen an. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland lebt rund ein Viertel aller deutschen Wahlberechtigten. (APA, dpa, 7.5.2017)