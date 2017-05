Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU gewinnt

Schlappe für regierende SPD – Piraten fliegen aus Landtag, AfD zieht ein

Kiel – Bei der Landtagswahl in Schleswig Holstein hat die SPD eine Niederlage erlitten. Die regierenden Sozialdemokraten erreichten laut ersten Hochrechnungen nur 26 Prozent und verloren 4,4 Prozentpunkte. Die CDU erhielt 33 Prozent (+2,2 Prozentpunkte).

Die FDP erreichte rund 11,5 Prozent, was ein Plus von 3,3 Prozentpunkten bedeutet. Die Grünen legten leicht auf 13,5 Prozent zu (+0,3), die AfD kam aus dem Stand auf 5,5 Prozent. Für die Linkspartei reichen Gewinne von 1,3 Prozentpunkten nicht, sie kommt auf 3,5 Prozent.

Die Piraten, die bei der vergangenen Wahl noch 8,2 Prozent erreichten, erhielten nur noch 1 Prozent der Stimmen und fliegen aus dem Landtag.

Der Urnengang in Deutschlands nördlichstem Bundesland gilt auch als wichtiger Gradmesser für die Bundestagswahl im Herbst. Am Sonntag kommender Woche wird noch in Nordrhein-Westfalen gewählt. (red, APA, 7.5.2017)