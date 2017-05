Umfrage sieht Konservative in Großbritannien weiter klar vorn

46 Prozent der Stimmen – Leichter Rückgang

London – Rund einen Monat vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien liegen die Konservativen von Premierministerin Theresa May einer Umfrage zufolge weiter klar vorn. In der Erhebung des Instituts Opinium kommen sie auf 46 Prozent der Stimmen.

Das ist allerdings ein Punkt weniger als bei der letzten Umfrage vor knapp zwei Wochen. Die oppositionelle Labour-Partei verharrt bei 30 Prozent. Die Liberaldemokraten kommen auf neun und die Anti-EU-Partei Ukip auf sieben Prozent.

May will mit den vorgezogenen Wahlen am 8. Juni ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken. Ihre Partei verfügt im Unterhaus zwar über eine absolute Mehrheit. Die Regierungschefin hofft aber darauf, noch mehr Sitze zu gewinnen. Eigentlich stand die nächste Wahl erst 2020 an. (APA/Reuters, 6.5.2017)