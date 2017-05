Nürnberg schafft mit Margreitter Klassenerhalt

Verbleibt in zweiter Liga nach Sieg gegen Sandhausen

Sandhausen – Der 1. FC Nürnberg hat den Klassenerhalt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga fixiert. Die Franken gewannen am Samstag beim SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und können mit 42 Punkten nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen. Sandhausen muss mit 38 Punkten dagegen weiter zittern.

Georg Margreitter spielte bei Nürnberg durch, bei Sandhausen stand Marco Knaller die gesamte Spielzeit im Tor, Stefan Kulovits war bis zur 67. Minute im Einsatz. (APA, 6.5.2017)