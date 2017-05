AS Monaco übernimmt Cercle Brügge

Mit monegassischer Finanzkraft peilt belgischer Traditionsklub Wiederaufstieg an, Talente sollen Spielpraxis sammeln

Brügge – Die AS Monaco hat die Mehrheitsanteile am belgischen Traditionsklub Cercle Brügge übernommen. Am Samstag besiegelten die Vereine in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Übernahme durch den diesjährigen Champions-League-Halbfinalisten. Das 1899 gegründete Cercle ist dreifacher belgischer Landesmeister (910–11, 1926–27, 1929–30), doch die erfolgreichen Zeiten liegen lange zurück. Der letzte Titel gelang mit dem Cupsieg im Jahr 1985. 2015 erfolgte der Gang in die zweite Liga.

Monaco-Vizepräsident Wadim Wasiljew, der in den neuen Verwaltungsrat von Cercle delegiert werden wird, erklärte, den schnellstmöglichen Aufstieg anzupeilen, fünf Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Auch sollen Talente von ASM bei Cercle Spielpraxis sammeln. Über finanzielle Details der Übernahme wurde dagegen nichts bekannt.

"Wir heißen Monaco mit großer Dankbarkeit und viel Vertrauen willkommen", sagte der Cercle-Vorsitzende Frans Schotte am Samstag. Kein Wunder, kämpft der 1899 gegründete Verein doch seit längerem mit finanziellen und sportlichen Problemen. Am Vortag wurde die Zusammenarbeit mit den Monegassen einstimmig in den Gremien angenommen, verhandelt wurde bereits seit Dezember 2016. Schotte: "Wir freuen uns über diese Lösung und wollen zusammen einen neuen Weg einschlagen."

Qualitätsfrage

Eine Schlüsselfigur des Deals ist der Belgier Filips Dhondt sein. Der studierte Politikwissenschaftler ist seit 2012 General Manager bei Monaco, in den 1990er Jahren übte er diese Funktion bereits bei Cercle aus. "Wir haben in fünf Ländern sondiert, haben uns schließlich für Brügge entschieden. Ihr Projekt erschien uns als das beste, nicht zuletzt aufgrund der Geschichte und der Philosophie des Vereins", wird Dhondt in der Online-Ausgabe von Het Laatste Nieuws zitiert. Monaco wird sich zukünftig um die erste Mannschaft Cercles, sowie finanzielle Belange kümmern.

Wasiljew meinte, man habe nicht zuletzt wegen der Qualität des belgischen Fußballs und dessen Nachwuchsarbeit für die Option Brügge entschieden. "Das ist ein historischer Klub in einer prächtigen Stadt. Unser Ambitionen sind dieselben. Cercle war 78 Saisonen erstklassieg, dorthin müssen wir so schnell als möglich wieder hin."

Cercle verbrachte die längste Zeit seiner Existenz im Schatten des übermächtigen Lokalrivalen Club Brugge, mit dem er sich auch das Jan Breydelstadion teilt. 1997 verschwand der Klub für sechs lange Jahre in der Zweitklassigkeit, nach dem Wiederaufstieg 2003 konnte man sich jedoch zwölf Jahre in der höchsten Liga halten. 2008 schaffte Cercle mit Rang vier die beste Platzierung der Nachkriegszeit. 2013 stand das Team noch einmal in Pokalfinale, 2015 folgte der Abstieg.

Auch Pierre François, ein Vertreter der höchsten belgischen Liga Pro League, war am Samstag in Brügge anwesend. "Monatelang haben wir die Vorteile des belgischen Fußball auseinandergesetzt", wird er bei sporza.be zitiert. "Letzlich fiel die Entscheidung für eine Mannschaft mit Geschichte aber schnell. Wir sind stolz, AS Monaco in Belgien begrüßen zu dürfen, so François weiter. (bausch – 6.5. 2017)