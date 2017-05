Rasgrad und Kopenhagen fixieren Meisterschaft

Bulgaren fixieren sechsten Titel in Folge, Kopenhagen in Dänemark uneinholbar

Kopenhagen/Sofia – Der FC Kopenhagen hat am Freitagabend dank eines 1:1 bei Nordsjälland seinen zwölften dänischen Fußball-Meistertitel fixiert. Der FCK führt mit 16 Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen Bröndby, der noch fünf Matches zu spielen hat. Diese beiden Vereine sind auch Gegner im Cupfinale.

In Bulgarien steht Ludogorez Rasgrad zum sechsten Mal in Folge als Champion fest. Nach einem 3:0-Erfolg in Plowdiw führt Rasgrad uneinholbar 19 Punkte vor CSKA Sofia. Ludogarez hat in 31 Runden nur zweimal verloren. (APA/Reuters, 6.5. 2017)