Microsoft jubelt: 300 Millionen Nutzer verwenden Windows 10 täglich

Dies wurde von einem Manager ausgeplaudert

300 Millionen Nutzer verwenden Windows 10 täglich. Dies plauderte Microsoft-Manager Yusuf Mehdi in einem Interview mit Bloomberg TV aus. Wie WienFuture schreibt liefert der Konzern somit erstmals deutlich aussagekräftigere Zahlen. Zuvor wurde noch von 400 Millionen aktiver Geräte gesprochen – hier zählte Microsoft aber sämtliche Rechner, die innerhalb 28 Tagen einmal genutzt wurden.

Microsoft feiert

Mehdi legte in dem Interview nun deutlich konkretere Zahlen vor und verriet außerdem, dass die mehr als 300 Millionen aktiver Nutzer den PC täglich für mindestens dreieinhalb Stunden verwenden. Laut dem Manager sei dies die schnellste Adoption, die der Konzern bisher gesehen hat. Mehdi spricht von "unglaublichen Zahlen" und dass man mit dem Fortschritt von Windows "gar nicht mehr begeistert sein".

Konzern in der Kritik

Erst kürzlich veröffentlichte Microsoft eine abgespeckte Version von Windows 10 namens 10 S. Diese ist für den Bildungssektor vorgesehen und soll die Verbreitung des Betriebssystems noch mehr in die Höhe treiben. In der Vergangenheit wurde Microsoft für sein aggressives Vorgehen hierbei deutlich kritisiert. So gab es mehrere Berichte von Updates, die ohne Einverständnis des Users durchgeführt wurden. Zudem unterstützt der Konzern bei neuer Hardware nur mehr Windows 10. (red, 06.05.2017)